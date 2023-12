Zelenskyy faz última oferta por mais armas e ajuda dos EUA: NPR

Alterar o título Imagens True Anchor/Getty Imagens True Anchor/Getty

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se hoje com legisladores como parte de um último esforço para convencer o Congresso a autorizar mais armas e ajuda dos EUA ao seu país face à invasão da Rússia.

Zelenskyy com senadores e principais líderes do Congresso antes de se dirigir à Casa Branca para uma reunião com o presidente Biden e uma conferência de imprensa.

Assista à coletiva de imprensa, que está prevista para começar às 16h15 horário do leste dos EUA, aqui:

A visita chega em um momento crítico. Biden pediu ao Congresso mais de 60 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, mas até agora foi recusado.

Presidente da Câmara, Mike Johnson, R-La. E Zelensky começou o dia discursando em uma conferência de todos os senadores no Capitólio antes de se reunir com o líder do Partido Democrata, Hakeem Jeffries, DNY. custo.

Johnson disse aos repórteres após a reunião que pediu à Casa Branca clareza sobre a estratégia de vitória da Ucrânia e detalhes sobre a supervisão que seria aplicada a qualquer dinheiro dado ao país. Johnson disse que o futuro do financiamento para a Ucrânia depende da Casa Branca e do Senado.

“Precisamos de clareza sobre o que estamos fazendo na Ucrânia e como iremos monitorar adequadamente os preciosos dólares dos contribuintes”, disse Johnson. “Precisamos de uma mudança transformadora na fronteira. Até agora, não conseguimos nada.”

Johnson insistiu que quaisquer gastos com defesa sejam vinculados a um projeto de lei de imigração mais rígido que foi aprovado na Câmara este ano. Essa legislação não tem apoio nenhum dos Democratas, criando um impasse político intransponível.

Os senadores que saíram da reunião disseram que Zelenskyy foi recebido calorosamente e foi informado sobre as vitórias de seu país na guerra contra a Rússia. Zelenskyy também abordou questões sobre corrupção e outras preocupações.

A reunião ocorre no momento em que os republicanos alertam que não estão dispostos a ceder às exigências de que qualquer ajuda à Ucrânia esteja vinculada a mudanças significativas na política na fronteira dos EUA com o México.

Sen. O deputado Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, disse aos repórteres que Zelenskyy estava claramente ciente das disputas políticas, mas focado em seus próprios esforços para ajudar.

Biden há muito insiste que os EUA permanecerão ao lado da Ucrânia na luta contra a Rússia, mas o apoio republicano diminuiu à medida que a guerra se arrastou.

Biden incluiu o seu pedido de financiamento para a Ucrânia como parte de um pedido maior de mais de 105 mil milhões de dólares em financiamento adicional para a segurança nacional, incluindo ajuda a Israel, combate à China na região Indo-Pacífico e reforço da segurança ao longo da fronteira sul dos EUA.

Republicanos querem grandes concessões na política de fronteiras

Mas vários legisladores republicanos afirmaram que não votarão a favor de mais dinheiro para a Ucrânia, a menos que este esteja vinculado a medidas significativas de política fronteiriça. A imigração é uma das principais preocupações dos eleitores republicanos antes das eleições presidenciais de 2024.

“Se [Democrats] “Acho que é um ponto realmente importante na história que é absolutamente imperativo que demos 60 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, que eles olhem para o perigo claro e presente da nossa fronteira insegura, da nossa fronteira aberta, e resolvam isso”, disse o senador Ron. Johnson, R-Wisc., disse após a reunião.

O número de migrantes que atravessam a fronteira sul dos EUA atingiu o máximo histórico. Um grupo bipartidário de senadores tem negociado há semanas, querendo chegar a um acordo sobre políticas fronteiriças mais duras, mas as negociações fracassaram na semana passada com os republicanos dizendo que os democratas não estavam levando a sério as suas exigências.

O principal democrata nas negociações foi o senador de Connecticut. Chris Murphy disse aos repórteres que “há algumas novas políticas radicais em cima da mesa – políticas que estão fora da zona de conforto do Partido Democrata”.

“Estamos sobrecarregados e os republicanos precisam estar sobrecarregados agora”, disse Murphy.

O senador John Kennedy, R-La., expressou frustração com a falta de progresso nas negociações sobre fronteiras.

“É uma espécie de regra dos buracos. Quando você está em um, você para de cavar. Você tenta uma nova direção”, disse Kennedy. Ele sugeriu que o presidente Biden e os líderes da maioria no Senado, Chuck Schumer e Mitch McConnell, deveriam estar mais envolvidos nas negociações.

Ainda assim, Kennedy disse aos jornalistas que esperava que a câmara chegasse a um acordo sobre um pacote de financiamento adicional que incluiria ajuda à Ucrânia e “um passo significativo para conter a maré na fronteira”.

“Acredito que chegaremos lá, acredito que é muito possível chegar lá nas próximas duas semanas. Mas não chegaremos lá fazendo o que estamos fazendo agora”, disse ele.

Alterar o título Yoan Valat/Pool/AFP via Getty Images Yoan Valat/Pool/AFP via Getty Images

Biden: “Não posso deixar Putin vencer”

O tempo está se esgotando para chegar a um acordo. Os legisladores estão prestes a deixar Washington nas férias. E a Casa Branca diz que ficará sem dinheiro para apoiar a Ucrânia até ao final do mês.

“A história julgará duramente aqueles que viraram as costas à causa da liberdade”, disse Biden na semana passada. Não se pode permitir que Putin vença.

Autoridades dos EUA alertaram que uma vitória na Ucrânia encorajaria o presidente russo, Vladimir Putin, a prosseguir a adesão da Europa de Leste à NATO.

Sen. Murphy disse na terça-feira que espera que o Congresso permaneça em sessão até que um acordo seja alcançado, acrescentando que “podemos terminar isto no Senado e levar o projeto à Câmara antes do Natal”.

Zelenskyy disse aos líderes do G7 na semana passada que Putin, os Estados Unidos e outros países ocidentais estão cansados ​​da guerra.

“A Rússia acredita apenas numa coisa: que a integração do mundo livre entrará em colapso no próximo ano”, disse ele. “A Rússia espera que os EUA e a Europa demonstrem fraqueza e não mantenham o nível apropriado de apoio à Ucrânia.”

Sua esposa, Olena Zelenska, é ainda mais franca. Numa entrevista à BBC, Zelenska disse que qualquer redução na ajuda seria um “risco de morte”.

“Não podemos nos cansar da situação, senão morremos. E quando o mundo se cansa, eles nos deixam morrer”, disse ele.