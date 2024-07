Packers e QB Jordan Love concordam com extensão de contrato de US$ 220 milhões por 4 anos

No final da temporada passada, o Green Bay Packers sentiu que teria sua próxima resposta como zagueiro.

E com isso, eles tiveram que pagar a sua parte.

Jordan Love teve um ótimo segundo tempo na temporada passada e levou os Packers não apenas à pós-temporada, mas a uma vitória nos playoffs sobre o Dallas Cowboys. Ele foi um dos zagueiros mais quentes da NFL no final da temporada passada.

Na noite de sexta-feira, Love e os Packers concordaram com uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 220 milhões, de acordo com Jory Epstein do Yahoo Sports. O acordo tornaria Love o quarterback mais bem pago da história da NFL.

The Packers e Jordan Love alcançaram uma extensão de quatro anos no valor de US$ 220 milhões, confirma fonte @YahooSports. Isso representa US$ 55 milhões por ano para Jordan, com US$ 155 milhões garantidos e um bônus de assinatura de US$ 75 milhões. E Jordan estará de volta uniformizado… pic.twitter.com/a2O8ktcwvN -Jorie Epstein (@JoriEpstein) 27 de julho de 2024

Como parte do acordo, Love também receberá um bônus de assinatura de US$ 75 milhões, o maior da história da NFL. Cerca de US$ 155 milhões estão totalmente garantidos em seu contrato.

Love recebeu a extensão de contrato que recebeu no final da temporada no outono passado. Ele e os Bakers concordaram em um acordo. Love entrou nas OTAs de boa fé, mas ficou de fora dos treinos do campo de treinamento quando a extensão foi finalizada.

O acordo está feito. Agora os Packers podem ver até onde o amor pode levá-los.

Jordan Love superou seu contrato

Bakers and Love teve um caminho incomum até este ponto. A equipe venceu Love na primeira rodada do Draft da NFL de 2020, apesar de Aaron Rodgers. Rodgers ganhou dois MVPs depois que Love foi escolhido, e Love esperou sua vez.

Finalmente, os Packers trocaram Rodgers e deram uma chance a Love. Com o contrato de novato de Love encerrado, os Packers tiveram que ser criativos com seu contrato, então ele conseguiu uma extensão de um ano no valor de US$ 22,5 milhões e US$ 13,5 milhões garantidos. Love lutou nos primeiros sete jogos da temporada passada e depois decolou. De repente, ele parecia uma futura estrela, e os Packers tiveram que reinventar sua situação contratual.

A extensão coloca Love mais próximo dos outros quarterbacks titulares de ponta da NFL. Há algum risco, considerando que Love ainda tem 18 partidas na temporada regular, mas os Packers devem estar entusiasmados com o que viram no final da temporada passada.

Jordan Love é agora o quarterback mais bem pago da história da NFL. (Cooper Neal/Imagens Getty)

O amor vem de uma ótima temporada

Em sete jogos na temporada passada, os Packers venceram 2-5. O amor não funcionou tão bem. O gerente geral do Packers, Brian Gudkunst, disse que Love mostrou em 10 jogos que ele pode ser o quarterback do futuro do Green Bay.

O amor foi excepcional na última metade da temporada. Ele teve 16 touchdowns e uma interceptação nos últimos oito jogos da temporada regular dos Packers. Enquanto os Packers se reuniam para chegar à pós-temporada e à vitória do Green Bay nos playoffs sobre os Cowboys, Love quase teve uma classificação de passador de 157,2. Os Packers perderam na semana seguinte para o San Francisco 49ers, mas lideraram o jogo até os dois minutos finais.

Love ainda precisa continuar aquela excelente meia temporada, mas os Packers aparentemente não se importam. Love jogou em nível de elite por meia temporada e agora está sendo pago como um quarterback de elite.