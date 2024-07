O relatório da autópsia de Sonya Massey confirma que ela morreu devido a um tiro na cabeça

Um relatório de autópsia divulgado na sexta-feira confirmou que Sonya Massey, de 36 anos, morreu devido a um tiro na cabeça depois de ser baleada por um deputado do condado de Sangamon.

Em um documento de seis páginas, o Gabinete do Legista do Condado de Sangamon diz que Massey levou um tiro abaixo do olho esquerdo.

“Com base nas informações de que disponho e nos resultados da autópsia, é minha opinião que Sonya Massey… morreu devido a um tiro na cabeça”, disse o comunicado.

Ben Crump, advogado de direitos civis que representa a família de Massey, disse que as descobertas confirmam que “este foi um uso de força excessivo, desnecessário e sem sentido”.

“Totalmente desnecessário”, acrescentou. “Definitivamente não justificado. Quero dizer, como isso pode ser justificado?”

Massey foi baleado dentro de sua casa em Springfield, Illinois, em 6 de julho, depois que os deputados do condado de Sangamon responderam à sua ligação para o 911 sobre um possível ladrão.

O vídeo da câmera corporal divulgado na segunda-feira mostra o deputado Sean Grayson e seu parceiro conversando com Massey do lado de fora de sua casa. As visualizações mostram os delegados dentro.

Massey é vista no vídeo caminhando até a cozinha e tirando água fervente do fogão. Grayson amaldiçoa Massey, dizendo a ela: “É melhor você não fazer o bem. Juro por Deus, vou atirar bem na sua cara.” Ambos os deputados gritam para Massey largar a panela antes que Grayson abra fogo.

Sônia Massey. Cortesia dos serviços funerários Ruby

Os registros do tribunal dizem que Grayson não ajudou após o tiroteio e não desencorajou seu cúmplice de fazê-lo.

Grayson foi demitido pelo departamento e acusado de homicídio em primeiro grau, agressão agravada com arma de fogo e má conduta oficial. Na semana passada, ele se declarou inocente em seus próprios termos e um juiz ordenou que ele fosse detido sem fiança.

O xerife Jack Campbell chamou as ações de Grayson de “inescusáveis” e “irresponsáveis”.

“Existem outras opções que Grayson deveria ter usado”, disse Campbell Relatório Imagens da câmera corporal foram divulgadas na segunda-feira. “Suas ações foram indesculpáveis ​​e não refletiam os valores ou o treinamento de nosso escritório. Ele agora enfrentará julgamento do sistema de justiça criminal e nunca mais trabalhará na aplicação da lei.”

A notícia do tiroteio e da prisão de Grayson é “um passo em direção à justiça para os entes queridos de Sonia, especialmente seus filhos, que suportaram dor e sofrimento inimagináveis ​​desde que a tragédia foi anunciada”, disse Crump.

Um resumo do tiroteio da Polícia Estadual de Illinois diz que o carro encontrado na casa de Massey parece ter sido arrombado. Os deputados consideraram Massey “perturbado e sem pensar com clareza”, de acordo com o resumo.

Uma vez dentro de sua casa, Grayson acenou para um recipiente no fogão, afirma o resumo. Diz que Massey desligou o fogo, pegou a panela, levou-a para a pia e abriu a torneira.

Massey perguntou aos deputados o que eles estavam fazendo de acordo com o documento, e Grayson respondeu que eles estavam se afastando da água fervente.

“Eu te repreendo em nome de Jesus”, disse Massey duas vezes, de acordo com o resumo. Grayson então ameaçou atirar no rosto de Massey.

De acordo com o resumo, depois que Grayson sacou a arma e ordenou que Massey largasse a panela, ela a deixou cair e se abaixou em uma fileira de armários na cozinha.

Ela levantou as mãos e pediu desculpas na frente do pato, segundo documentos judiciais. Segundo a sinopse, quando Grayson se aproximou dela, ela rapidamente se levantou, pegou a panela e jogou a água escaldante na cadeira ao lado dos armários. Grayson disparou três vezes, atingindo-o uma vez no rosto.

Crump disse na sexta-feira que Massey lutava com sua saúde mental. Algumas semanas antes de sua morte, foi decidido que seus dois filhos iriam morar com o pai quando ela procurasse ajuda, disse ele.

“Ela precisava de uma mão amiga, não de uma bala no rosto”, disse Crump. “Ela precisava que aqueles oficiais estendessem um pouco de humanidade, não a matassem.”

Seu filho, Malachi Massey, disse aos repórteres que os policiais chegaram à casa de sua mãe no dia 5 de julho, um dia antes do tiroteio. Ela foi para um hospital naquele dia após um incidente, disse ele. Massey disse que não sabia por que os policiais responderam à casa ou o que aconteceu antes de ele chegar à casa de sua mãe.

“Durante toda esta semana, antes de tudo isso acontecer, eu estava tentando levá-la para um hospital psiquiátrico. [facility],” ele disse.

O tio de Sonia, Raymond Massey, lembra-se dela como alguém que raramente se irritava.

“Ela é uma linda rainha negra”, disse ele. “Ela era o único membro da família, minha esposa e eu estávamos conversando ontem à noite, nunca a vi brava ou brava. Ela sempre foi cheia de amor, amava seus filhos e Deus.”