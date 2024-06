Golden Goose adia IPO de Milão alegando turbulência política na Europa

Um funcionário ajusta a exibição do tênis na loja Golden Goose Spa, no distrito de Mayfair, em Londres, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Quase uma dúzia de bancos competiram para participar da oferta pública inicial em Milão da Golden Goose. As estimativas variam de 3 bilhões (3,3 bilhões de dólares) a 4 bilhões. Fotógrafo: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Boas fotos