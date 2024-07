Harris visita o campo de batalha de Wisconsin no primeiro comício de campanha

Milwaukee (AP) – Vice-presidente Kamala Harris Ele voou para seu primeiro estado de batalha na terça-feira, depois de obter apoio à candidatura Representantes democratasO Partido Democrata decidiu investigar um caso político contra o ex-presidente republicano Donald Trump.

Harris chegou a Milwaukee dois dias depois que o presidente Joe Biden abandonou sua candidatura à reeleição, onde deveria realizar seu primeiro comício de campanha desde o lançamento de sua campanha no domingo. Endosso de Biden. Harris arrecadou mais de US$ 100 milhões até a tarde de domingo e tem o apoio de autoridades democratas e grupos políticos, incluindo os líderes do Congresso Charles Schumer e Hakeem Jeffries.

O vice-presidente planeja apoiar-se em seu currículo como ex-procurador distrital e procurador-geral da Califórnia, buscando contrastar Trump com o fato de ser o primeiro ex-presidente a ser condenado por um crime.

“Ele está pronto para enfrentar este momento porque está profissionalmente treinado para punir um criminoso e, infelizmente, foi isso que os republicanos apresentaram”, disse o senador. Labonza Butler disse.

A visita de terça-feira foi planejada antes de Biden encerrar sua campanha, mas ganhou nova ressonância enquanto Harris tentava projetar calma e esperança. Semanas de turbulência democrática O futuro político de Biden.

A visita acontece uma semana depois Convenção Nacional Republicana Harris está trabalhando para aprimorar sua mensagem contra o indicado do Partido Republicano faltando mais de 100 dias para o dia da eleição. Parte de Wisconsin “Muro Azul” dos Democratas Michigan, Wisconsin e Pensilvânia são fundamentais para suas esperanças de vencer as eleições de novembro.

O vice-presidente fez uma prévia dos temas que serão centrais em sua campanha contra Trump na segunda-feira Uma parada em sua sede de campanha Ele compara seu tempo como advogado em Wilmington, Delaware As crenças de Trump — “Conheço o tipo de Donald Trump”, disse ela — e se apresentou como defensora das oportunidades econômicas e do acesso ao aborto.

“Esta eleição apresentará uma escolha difícil entre duas visões diferentes. “Donald Trump quer levar o nosso país de volta a uma época em que muitos de nós tínhamos plena liberdade e direitos iguais”, respondeu ela num comunicado. Número de representantes de AP. “Acredito num futuro que fortaleça a nossa democracia, proteja a liberdade reprodutiva e garanta que cada pessoa tenha a oportunidade não apenas de sobreviver, mas de prosperar.”

“Estou grato ao Presidente Biden e a todos no Partido Democrata que já depositaram a sua confiança em mim e estou ansioso por levar o nosso caso diretamente ao povo americano”, acrescentou.

Segunda-feira à noite, Harris, que Ele concorreu à presidência em 2020, de acordo com a contagem de delegados da AP, ele tem mais do que os 1.976 delegados necessários para vencer na primeira votação. Nenhum outro candidato foi nomeado por um representante contactado pela AP.

Ainda assim, a AP não chama Harris de novo candidato presumível. Isso ocorre porque os delegados da convenção ainda são livres para votar no candidato de sua escolha na convenção de agosto ou no Partido Democrata. Uma chamada virtual Na frente daquela multidão em Chicago.

Contagem de AP Baseia-se em entrevistas com delegados individuais, declarações públicas de partidos estaduais, muitos dos quais declararam o apoio geral dos seus delegados a Harris, e declarações públicas e endossos de delegados individuais.

Trump e a sua campanha rapidamente voltaram a sua atenção para Harris e insistiram que estavam abertos à mudança e que esta não tinha alterado os seus planos.

O ex-presidente apelidou o vice-presidente de “Lynn’ Kamala Harris”, acusou-o de não ser suficientemente duro com o crime como promotor e tentou vinculá-lo às políticas do governo na fronteira, ao mesmo tempo que tentava fazer da imigração uma peça central de sua campanha. . .

Mas parece que Trump está menos satisfeito em confrontar um vice-presidente mais jovem do que em defender um presidente mais velho. Duas vezes desde a saída de Biden, Trump sugeriu que a ABC News não realizasse o planejado segundo debate presidencial e, em vez disso, o transferisse para a Fox News, que considera amigável com ele.

Harris juntou-se a importantes autoridades eleitas em Wisconsin, incluindo o governador Tony Evers, o senador. Tommy Baldwin, a vice-governadora Sarah Rodriguez, o procurador-geral Josh Kaul, a secretária de Estado Sarah Kotlewski e o presidente do Partido Democrata de Wisconsin, Ben Wigler. Como líderes trabalhistas estaduais.

Enquanto isso, os líderes republicanos de Wisconsin estão rotulando Harris de “liberal radical” que tem mais eleitores do que a maioria dos eleitores no estado indeciso.

“As chances de Kamala Harris são tão ruins quanto as de Joe Biden”, disse o presidente do Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, em entrevista coletiva antes de um evento de Harris em uma escola secundária nos arredores de Milwaukee. “Então, eles estão substituindo um mau candidato por outro mau candidato, esperando que o povo deste estado e deste país não percebam qual é a sua posição real sobre as questões”.

