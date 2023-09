Atualizações do Burning Man: Os participantes estão começando a deixar o recinto do festival

“Eu não esperava ficar por aqui, mas senti que merecíamos”, disse Galu Franco, 39 anos, dermatologista de São Paulo, Brasil.

Mesmo em anos normais, pode levar até 12 horas para sair do Burning Man, com milhares de carros e trailers saindo da praia deserta e entrando na congestionada estrada de duas pistas; Na madrugada de terça-feira, a espera foi estimada em cerca de oito horas. Os organizadores pediram aos participantes que considerassem adiar sua partida para evitar a criação de um engarrafamento épico.

Na segunda-feira, Black Rock City – o nome do local nos estados federais onde acontece a celebração anual da arte e da música – foi um centro de atividade enquanto as pessoas colocavam sacos de dormir, fogões e barracas de barro em seus baús antes de sair. Alguns deixaram para trás excesso de água, comida e suprimentos de acampamento para os festivaleiros que ficaram – conhecidos como queimadores.

Cerca de um terço dos campistas fez as malas e se mudou, enquanto outros procuravam tesouros lamacentos deixados no solo danificado. Havia bicicletas abandonadas, barracas congeladas na lama e o esqueleto de aço de uma estrutura sombria de 4,5 metros. Nos acampamentos, as pessoas vasculhavam o solo em busca de quaisquer itens misturados com a sujeira e a massa espessa da chuva.