Nikki Haley foi endossada pelo governador de New Hampshire, Chris Sununu

O crítico de Trump, Sr. Sununu, que cumpre seu quarto e último mandato de dois anos como governador, foi reeleito no ano passado por mais de 15 pontos percentuais e é popular no estado. Ele era visto como um dos principais candidatos ao Senado no ano passado, mas se recusou a concorrer e optou por não concorrer à indicação presidencial republicana – na época, ele pensou que poderia ter mais influência como voz externa. candidato.

Na campanha presidencial de 2024, o Sr. Sununu, Sra. Halley, Sr. DeSantis e o ex-governador Chris Christie ficaram perplexos ao avaliar qual dos três apoiar. Em entrevista no mês passado, ele disse que falaria sobre sua decisão com amigos e familiares durante o feriado de Ação de Graças. Senhor. Ele disse que estava procurando alguém que pudesse derrotar Trump e se conectar com os eleitores “em um nível muito varejista”.

Diante de uma multidão barulhenta em Manchester, o Sr. Sununu elogiou Haley, uma republicana tradicional com experiência executiva por proteger a fronteira, atender às necessidades de saúde mental e garantir impostos baixos e governo limitado. Ele instou os eleitores de New Hampshire a virarem a página da política desta época, o presidente Biden e o Sr. “Temos um presidente que se preocupa muito com a hora de dormir”, disse ele. “Temos um presidente que se preocupa com o encarceramento.”

Em conferência de imprensa após o evento, o Sr. Sununu e a Sra. Haley também rejeitou sugestões de que Haley poderia escolher Sununu como seu companheiro de chapa se ganhasse a indicação. “Acho ele maravilhoso, mas ele me disse que não queria nada com o vice-presidente”, disse ela.

Haley disse aos repórteres que estava mais focada em conquistar os eleitores do que em obter o apoio de autoridades eleitas, embora o Sr. Ele considerou o apoio de Sununu um grande sucesso para seu empreendimento. Senhor. Sununu argumentou.