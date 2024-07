A aurora boreal pode brilhar em alguns estados esta noite

(NEXSTAR) – Outra tempestade geomagnética poderá trazer a aurora boreal para partes dos Estados Unidos durante a noite.

Na segunda-feira, o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) da NOAA emitiu um alerta de tempestade geomagnética de nível G2 para uma ejeção de massa coronal (CME) que deverá atingir a Terra na quarta-feira.

Como aí consta SWPC, o halo CME estourou no domingo. Antes da sua chegada, o SWPC alertou Pequena tempestade de radiação solar O evento começou na noite de segunda-feira.

Por mais ameaçadoras que essas palavras possam parecer, esta atividade geomagnética passa despercebida por muitos – exceto, é claro, por aqueles que têm a sorte de ver a aurora boreal.

Tempestades solares, incluindo CMEs, causam as luzes do norte. Quando o plasma e o material magnético ejetados do Sol pelas CMEs colidem com o campo magnético da Terra, eles disparam partículas em direção aos pólos norte e sul. À medida que essas partículas interagem com os gases da atmosfera, elas geram um excesso de energia que aparece como explosões de luz, conhecidas como aurora.





Luzes do Norte: você poderá vê-las novamente neste verão?



A tempestade geomagnética (termo usado para descrever os efeitos da atividade solar acima mencionada) é forte e as luzes do norte são visíveis até ao sul dos EUA.





Assim como os tornados e furacões, as tempestades geomagnéticas são medidas em uma escala de 5 pontos. Na extremidade mais baixa está o G1, que é considerado pequeno, mas forte o suficiente para ver as luzes do norte no norte dos EUA, como Maine e a Península Superior de Michigan. Uma tempestade G5, descrita como intensa, poderia enviar a aurora boreal para o sul, até a Flórida e o sul do Texas.

Embora o SWPC tenha inicialmente lançado uma observação G2, a previsão (vista abaixo) coloca a atividade geomagnética esperada no nível G1.

Infelizmente para aqueles que vivem na parte sul dos EUA, as Luzes do Norte, que são brilhantes o suficiente para brilhar de terça à noite até quarta-feira, só são visíveis nos estados próximos à fronteira com o Canadá.

A previsão da aurora do SWPC para terça-feira mostra que os nortistas de Washington, Idaho, Montana, Dakota do Norte, Minnesota e Wisconsin terão menos chances de ver o show celestial.

Previsão Aurora para terça-feira, 23 de julho de 2024. (NOAA SWPC)

Pessoas em Wyoming, Dakota do Sul, Iowa, Michigan, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine também podem vislumbrar as luzes do norte no horizonte norte.

Já ocorreram algumas fortes tempestades geomagnéticas este ano, incluindo algumas que trouxeram a aurora boreal para a Flórida e o Havaí (e, com elas, a atividade auroral).

Embora seja difícil prever esses tipos de tempestades, os especialistas dizem que há uma boa chance de experimentarmos mais no próximo ano.

O Sol está atualmente passando por um ciclo solar no qual inverte seus pólos ao longo de um período de 11 anos. À medida que o ciclo atinge o seu pico, o Sol também se torna mais ativo.

A melhor parte? Parece que não chegamos lá Pico 25 do ciclo solar.

Podemos não alcançar a energia solar por mais alguns meses. Marcos Misch, pesquisador do Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, disse à Nexstar. Ele também observa que tempestades solares mais fortes são esperadas ainda este ano, ao longo de 2025 e até 2026.

Se as previsões actuais estiverem correctas e a actividade solar máxima continuar nos próximos meses, pelo menos alguns americanos terão em breve a oportunidade de ver novamente a aurora boreal. Quanto a saber se eles chegarão novamente à Flórida e ao Havaí, você terá que esperar.