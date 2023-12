O filme de Beyoncé ganha regras especiais para compradores de ingressos AMC, ocorre reação – prazo

Imagens de Kevin Winter/Getty

Lições de Taylor Swift Turnê Eras O filme está sendo usado para novas exibições de Beyoncé. Isso irrita algumas pessoas.

AMC lançou uma lista de “dicas úteis” projetadas para definir as expectativas dos possíveis espectadores. A lista já está atraindo olhares céticos nas redes sociais, com os usuários se perguntando se os mesmos padrões se aplicam a outras imagens de shows.

“Queremos ver suas roupas incríveis!” O relatório do site dizia. “Sinta-se à vontade para tirar selfies e fotos de grupo, celebrar o evento e os belos conjuntos que você criou, mas por favor não tire fotos ou grave enquanto o filme estiver passando. Não deixe de postar suas fotos nas redes sociais com #RENAISSANCETHEFILM.

Mas as notícias de lá diminuem um pouco a empolgação.

“Lembre-se de que se partes de suas roupas bloquearem a entrada de outros espectadores na tela, remova-as quando o filme começar (por exemplo, capacete, asas, etc.) e máscaras (exceto as máscaras padrão usadas expressamente para saúde e segurança). motivos) não são permitidos.

E continua: “Você conhece a letra, conhece a coreografia – cante com todo o coração, mas respeite o espaço um do outro com o equipamento teatral. Não dance nos assentos nem impeça que outros convidados vejam, caminhem com segurança ou saiam do auditório.

AMC News aconselha: “Fique confortável antes de enlouquecer. Economize energia ao entrar no Renaissance View Room. Queremos garantir que outros convidados do AMC aproveitem a experiência de ir ao cinema tanto quanto você.

Para ir ao banheiro antes do filme, a mensagem termina. E os ingressos não são reembolsáveis.

Alguns espectadores não ficaram felizes.

“Eles postaram os mesmos avisos antes da foto do show do Swift?” perguntou o usuário Mike Given.

“E eles se perguntam por que as pessoas não vão mais aos cinemas”, disse o usuário Punks Ted. “Dê as pessoas o que elas querem. As pessoas cantaram e dançaram quando lançamos o grande filme Punk’s Dead. Foi maravilhoso.”

IM Herr também gritou. “Não posso parar a polícia, não posso parar, não pare. ‘Socorro, a indústria cinematográfica está sob ataque. Compre nossos ingressos. Não, você não. Aquele que está atrás de você.’