Atualizações ao vivo, reunião do FOMC, inflação corporativa no Japão

18 horas atrás

As expectativas de inflação no próximo ano atingiram o nível mais baixo em mais de dois anos e meio, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York divulgada na segunda-feira.

Uma pesquisa sobre as expectativas dos consumidores para novembro mostrou que a perspectiva média de um ano caiu para 3,4%, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação a outubro e a mais baixa desde abril de 2021. As expectativas médias foram revistas para 3% nos horizontes de três e cinco anos. 2,7% respectivamente.

No entanto, os resultados são consistentes com outras pesquisas, como a leitura do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que mostrou que a perspectiva de um ano caiu para 3,1%, a mais baixa desde março de 2021.

Como parte dos resultados, as expectativas do ano anterior para uma mudança nos preços do gás caíram 0,5 pontos percentuais, para 4,5%, enquanto as perspectivas para os custos dos alimentos caíram 0,3 pontos percentuais, para 5,3%.

– Jeff Cox