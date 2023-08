Vítimas do incêndio florestal em Maui temem que a apropriação de terras ameace a cultura havaiana

KANAPALI, Havaí, 22 de agosto (Reuters) – Depois que incêndios florestais destruíram a casa em Maui, onde viveram cinco gerações de sua família, Deborah Loeffler sentiu que não poderia perder muito, no mesmo dia em que um filho morreu no continente norte-americano.

De luto e perturbado, Loeffler logo foi inundado com e-mails não solicitados oferecendo a venda do terreno à beira-mar de Lahaina, em Maui, onde seu avô construiu uma casa de madeira verde-azulada na década de 1940.

“Sentíamos como se abutres estivessem nos caçando”, disse Loeffler, 69 anos, comissária de bordo aposentada, sentada em um quarto de hotel com carpete marrom em Maui, onde foi evacuada. na cama.

Os compradores que se mudarem para propriedades em dificuldades após os incêndios florestais de 2018 e 2022 em lugares como Paradise, Califórnia ou norte do Novo México estarão familiarizados com sua experiência.

Loeffler teme que a expropriação de terras em Maui resulte na perda da cultura havaiana.

No Havai, a falta de habitação a preços acessíveis causada pelos incêndios acelerou a procura de locais onde famílias multigeracionais do estado norte-americano pudessem viver. De acordo com os dados do Censo dos EUA, a população de nativos havaianos no estado diminuiu mais do que o número que vive no continente dos EUA na última década.

Antes de Lahaina ser devastada pelos incêndios florestais mais mortíferos dos EUA num século, o preço médio das suas casas era de 1,1 milhões de dólares, três vezes a média nacional, de acordo com o site imobiliário Zillow.

No condado de Maui, cerca de 75% dos residentes são asiáticos, hispânicos, havaianos nativos ou mestiços, e a renda familiar média é de US$ 88.000, apenas 24% acima da média dos EUA, de acordo com relatórios do Censo.

Os defensores da habitação acessível, como a Aliança Havaiana para a Acção Progressiva (HAPA), apelam a uma moratória sobre as execuções hipotecárias.

A HAPA trabalha com o governo estadual para documentar ofertas de compra não solicitadas em Lahaina, a capital do Reino do Havaí no início do século XIX, antes do golpe de 1893 apoiado pelos EUA.

O Escritório de Proteção ao Consumidor do Havaí alertou as pessoas sobre a oferta de ofertas abaixo do mercado. O escritório se recusou a comentar quantas ofertas desse tipo foram anunciadas.

“Faremos tudo o que pudermos para evitar que essas terras cheguem às mãos de pessoas de fora”, disse o governador do Havaí, Josh Green, que propôs proibir as vendas de terras em Lahaina, em uma entrevista coletiva em 15 de agosto. .

A Reuters viu dois e-mails enviados pela EMortgage em Oklahoma City, um deles vinculado a um site chamado Cash Offer USA. Os e-mails afirmam representar compradores locais em busca de vendedores, oferecem negócios em dinheiro e sem custos de fechamento das casas – “sem necessidade de reparos”. A EMortgage não respondeu aos e-mails da Reuters solicitando comentários.

[1/4]Deborah Loeffler está sentada em seu quarto de hotel evacuado depois que o incêndio em Lahaina destruiu sua casa em Kaanapali, Havaí, EUA, em 19 de agosto de 2023. REUTERS/Liliana Salgado Obtenha direitos de licença

Marlena Tates, uma investidora da Flórida que administra um site que usa o nome Cash Offer USA, disse que seu site era diferente daquele que estava no e-mail e que ela estava removendo seu nome para que os dois não se enganassem.

“Neste momento não recebemos qualquer orientação ou fizemos qualquer oferta dos proprietários em Lahaina”, disse Tates num comunicado. “Gostaria de comprar algo lá, mas ainda não nos foi entregue.”

Muitas famílias antigas que perderam suas casas no incêndio de Lahaina não tinham seguro porque suas casas não tinham hipotecas ou não atendiam aos códigos de construção, disse Sterling Higa, diretor da Future Housing do Havaí, que quer acabar com o estado escassez de moradia para força de trabalho. .

O tempo que os residentes conseguem resistir às ofertas de propriedades depende do tipo de habitação transitória que obtêm enquanto esperam pela reconstrução, disse Higa.

“Eles precisam de apoio real em termos de habitação, apoio financeiro”, disse a sua esposa Higa, que cresceu em Lahaina.

Especialistas em resposta a desastres esperam que moradias temporárias sejam fornecidas por meio de quartos de hotel e condomínios, aluguéis itinerantes, acampamentos de casas móveis e algumas famílias se mudando para Honolulu, a maior cidade do estado.

“Manter as pessoas por perto e envolvidas na recuperação é um bom primeiro passo para proteger as populações”, disse Andrew Rumback, especialista em desastres, clima e comunidades do Instituto Urbano em Washington.

Kaliko Baker, professora associada da Universidade do Havaí, disse que a sobrevivência da cultura havaiana está em jogo.

“Se as pessoas comprarem terrenos e construírem a sua própria Lahaina, isso inclui escolas de línguas havaianas?” Baker disse sobre uma dessas escolas que pegou fogo próximo à histórica Igreja de Lahaina.

Loeffler, que mora com o marido a poucos quilômetros da casa destruída, excluiu os e-mails de ofertas que recebeu com desgosto. Ela lamentou tudo o que seu filho Sam e sua comunidade perderam sem relação com o incêndio em Maui.

Ele escapou com sua bolsa e o livro do amigo de seu falecido filho. Ela disse que deve sua vida ao seu inquilino, que viu o fogo chegando e foi de porta em porta dizendo às pessoas para evacuarem.

Loeffler planeja reconstruir a casa de sua família em estilo de plantação com o dinheiro do seguro para fazer Lahaina “parecer Lahaina” novamente. Ela quer que seus netos mantenham a ligação com uma ilha onde uma família nipo-alemã-havaiana vive há quase um século.

“Não estou vendendo, se tiver que morar em uma barraca lá eu o farei”.

(Esta história foi reimpressa para corrigir a data no Dateline)

Reportagem de Andrew Hay em Taos, Novo México; Reportagem adicional de Rachel Nostrant, Daniel Trotta e Jonathan Allen; Edição de Donna Bryson e Michael Perry

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.