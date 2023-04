O que saber antes do julgamento da Fox News e Dominion

Nova York (CNN) Um julgamento em um processo de difamação movido contra a Fox News pela Dominion Voting Systems está marcado para começar esta semana. Isso pode resultar em mudanças significativas para o canal a cabo de direita.

O julgamento deveria começar na segunda-feira em Delaware, mas o juiz da Suprema Corte Eric Davis anunciou que seria adiado até terça-feira, de acordo com um comunicado divulgado pelo tribunal na noite de domingo.

A Dominion é uma empresa de tecnologia eleitoral. Depois que o ex-presidente Donald Trump perdeu a eleição presidencial de 2020 para Joe Biden, Dominion acusou a Fox de promover várias teorias de conspiração pró-Trump, incluindo informações falsas e prejudiciais sobre a tecnologia de votação da empresa.Mentiras são boas para os negócios da Fox“A Fox argumenta que está simplesmente relatando reivindicações feitas pelo governo Trump e associados de Donald Trump.

Ele entrou com um processo de difamação em 2021.

Aqui estão 5 coisas para saber antes do julgamento.

Locutores e executivos da Fox podem se pronunciar

A Dominion quer que os principais apresentadores e altos executivos da rede compareçam ao banco das testemunhas durante o julgamento, arquivado no tribunal em março.

Se o Dominion conseguir o que quer, aqui está quem pode aparecer como testemunha:

• Suzanne Scott, CEO da Fox News

• Jay Wallace, presidente da Fox News

• Sean Hannity, Tucker Carlson, Maria Barthiromo, Laura Ingraham e Brett Pier

• Abby GrossbergUm ex-produtor da Fox News alega que os advogados da rede o coagiram a dar falso testemunho em um processo aberto em março.

• Em abril, o juiz da Corte Superior de Delaware, Eric Davis, disse que a Dominion O presidente da Fox Corp., Rupert Murdoch, e seu filho, o CEO Lachlan Murdoch, podem ser forçados a testemunhar.Um grande golpe para a Fox.

“Ambos os lados tornaram essas testemunhas muito relevantes”, disse Davis sobre os Murdocks. Fox tentou impedir que os Murdocks fossem colocados no banco das testemunhas.

Há muito dinheiro envolvido

A Dominion está pedindo US$ 1,6 bilhão em danos compensatórios e danos punitivos adicionais.

pode ser um Grande sucesso financeiro para a Fox. A Fox Corp., proprietária da organização de notícias de direita, tem cerca de US$ 4 bilhões em caixa, de acordo com seu último registro. Declaração de renda. Também não está claro quanto seguro a empresa tem ou qual apólice de seguro irá cobri-lo.

No entanto, os danos punitivos não são limitados em Delaware e não há máximo legal.

A rede diz que o número é uma quantia extremamente exagerada, inventada para atrair manchetes.

Implicações da Primeira Emenda

Fox argumentou em um comunicado que o caso é sobre proteger “os direitos de uma imprensa livre” e que uma decisão a favor de Dominion teria “sérias consequências” para o Quarto Poder.

“O processo da Dominion é uma cruzada política em busca de ganhos financeiros inesperados, mas o custo real é respeitar os direitos da Primeira Emenda”, disse um porta-voz da Fox em um comunicado. Relatório.

Por causa da decisão da Suprema Corte do New York Times v. Sullivan em 1964, os processos por difamação são difíceis de vencer nos Estados Unidos. A difamação deve atender a um padrão mais elevado. Uma empresa não pode ter mentido, ela deve saber (ou pelo menos suspeitar fortemente) que era falsa na época, e deve ter feito isso com “malícia real”. O tribunal já decidiu sobre os dois primeiros que a Fox transmitiu mentiras e sabia que eram falsas, então, em vez de uma questão de fato, a questão é se a Fox agiu maliciosamente.

Embora figuras-chave da Fox tenham reconhecido em particular a verdade de que o ex-presidente Donald Trump perdeu para o presidente Joe Biden em 2020, a Fox continuou a divulgar conspirações e mentiras para envolver seu grande público.

O cache de mensagens privadas, e-mails e depoimentos revelou que a Fox não assumiu a responsabilidade jornalística de relatar a verdade ao seu público. O juiz tem rejeitou muitas das proteções da Primeira Emenda da Fox E as decisões pré-julgamento impediram a rede de argumentar que as declarações difamatórias de seus convidados eram “interessantes” e dignas de cobertura.

Mensagens privadas tornadas públicas

Documentos legais tornados públicos Mensagens de texto pessoais, e-mails e transcrições de depoimentosRevela como os apresentadores, produtores e executivos da Fox realmente se sentiam em relação a Trump

Cerca de 10.000 páginas de documentos judiciais tornados públicos como parte do caso incluem as sórdidas comunicações nos bastidores, muitas das quais provavelmente serão mostradas no julgamento.

Por exemplo, o âncora Tucker Carlson disse em uma mensagem de texto que odeia Trump “com paixão”. Em uma troca de novembro de 2020, Tucker Carlson disse que a decisão de Trump de bloquear a posse de Joe Biden foi “muito devastadora” e que o comportamento pós-eleitoral de Trump foi “nojento” e que ele estava “tentando ignorar”.

Murdoch enviou um e-mail ao coronel Allen do New York Post, descrevendo as mentiras eleitorais de Trump como “besteiras” e “prejudiciais”.

As mensagens privadas de Murdoch revelaram como seus próprios pensamentos conflitavam com os apresentados por Fox. “Talvez Sean [Hannity] e Laura [Ingraham] Foi longe demais”, escreveu Murdoch em um e-mail à executiva-chefe da Fox News, Suzanne Scott, referindo-se à negação eleitoral de Trump após sua derrota para o presidente Joe Biden.

Qual é o próximo

O juiz da Corte Superior de Delaware, Eric Davis, disse que convocaria uma audiência na manhã de segunda-feira para anunciar formalmente um atraso de um dia. Mas nenhuma outra ação no caso está prevista para segunda-feira.

As declarações de abertura são esperadas em algum momento durante o dia de terça-feira. Seleção de árbitros Espera-se que seja concluído na manhã de terça-feira, com um painel de 12 juízes e 12 suplentes. Espera-se que as declarações de abertura comecem imediatamente após o júri se sentar. O julgamento deve durar de cinco a seis semanas.

Dominion deve convencer o júri de que a Fox agiu com “malícia real” – que os apresentadores e executivos da rede de direita sabiam que o que estava sendo dito no ar era falso, mas foi ao ar de qualquer maneira ou simplesmente ignorou a verdade. Que eles deveriam assumir a responsabilidade.