O debate da primeira república: como assistir e quando começa

O primeiro debate primário republicano para a eleição presidencial de 2024 acontecerá na quarta-feira, 23 de agosto, das 21h às 23h, horário do leste. O debate em Milwaukee foi endossado pelo Comitê Nacional Republicano e divulgado pela Fox News. Aqui estão algumas maneiras de ver isso.

O canal Fox News transmitirá o evento ao vivo Leste começa às 20h – uma hora antes do debate – e passa da meia-noite.

A Fox Business Network transmitirá simultaneamente a mesma cobertura.

Facebook será transmitido em foxnews. com e na plataforma de streaming por assinatura do Fox News Channel, Fox Nation.

O site de streaming online Rumble também mostrará o debate como parceiro oficial do RNC.

Quais candidatos estarão no palco?

Na noite de segunda-feira, prazo oficial de qualificação, oito candidatos haviam subido ao pódio. São eles: o governador Doug Burgum da Dakota do Norte, o ex-governador Chris Christie de Nova Jersey, o governador Ron DeSantis da Flórida, a ex-governadora Nikki Haley da Carolina do Sul, o ex-governador Asa Hutchinson do Arkansas, o ex-vice-presidente Mike Pence, o empresário Vivek Ramasamy e o senador Tim Scott, da Carolina do Sul.

Quando eles começarão a fazer perguntas?

Imediatamente, conforme diretrizes de discussão. Não há declarações iniciais.

E quanto a Trump?

Donald J. Trump, o claro favorito à indicação, planeja pular o debate. Em vez disso, ele gravou uma entrevista com o ex-âncora da Fox News, Tucker Carlson. Eles planejam postar a entrevista na Plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, para ocorrer simultaneamente ao debate, segundo uma pessoa com conhecimento do planejamento.

Senhor. Gravando uma entrevista com Carlson, o Sr. A decisão de Trump de tornar público quando os seus rivais partilham o palco é uma bofetada na cara tanto da RNC, cuja liderança está a tentar persuadi-lo a participar no debate, como da Fox News, que acolhe o debate, e no início deste ano de Trump. . Carlson removido.

Quem conduzirá a discussão?

O debate será moderado por dois apresentadores da Fox News, Brett Baier e Martha McCallum. Senhor. Baier moderou anteriormente os debates republicanos em 2015 e 2016, e ele e McCallum enfrentarão McCallum em 2020. Presidiu um evento na prefeitura com Trump.