As chances de uma paralisação do governo estão aumentando à medida que os líderes do Partido Republicano na Câmara rejeitam o projeto de lei de gastos do Senado

A paralisação do governo federal provavelmente aumentará, já que os republicanos da Câmara indicaram na quarta-feira que não considerariam um plano bipartidário do Senado para financiar o governo após o prazo final do fim de semana. O Senado está atualmente a trabalhar num projeto de lei para continuar a financiar o governo até meados de novembro, o que forneceria alguns dos milhares de milhões de dólares que o presidente Biden está a solicitar para a ajuda dos EUA à Ucrânia e para o alívio de catástrofes naturais. Mas o presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia), rapidamente rejeitou essa ideia, dizendo em uma reunião a portas fechadas na quarta-feira que não colocaria o projeto de lei do Senado em sua forma atual.

Em outras reuniões privadas esta semana, McCarthy apresentou a ideia de aceitar o projeto de lei de curta duração do Senado, removendo as disposições às quais o Partido Republicano da Câmara se opõe e, em seguida, abordar o projeto de lei de segurança de fronteira aprovado pela Câmara e enviá-lo de volta ao Senado. Separadamente, McCarthy e os seus aliados continuam a encorajar os seus colegas a aprovar na sexta-feira um projeto de lei de gastos de curto prazo de 30 dias que inclui a segurança das fronteiras como um sinal de desafio ao Senado. O que esse projeto incluiria estava no ar na tarde de quarta-feira.

Diferentes tácticas quase garantem a paralisação do governo, a menos que os legisladores consigam forçar alguma outra solução a longo prazo. As duas câmaras, trabalhando em oposição uma à outra, não terão tempo suficiente para aprovar um projeto de lei provisório de gastos, conhecido como resolução contínua, ou CR, antes que as atuais regras de financiamento expirem às 12h01 de domingo. READ Ohio processa Norfolk Southern por descarrilamento de trem na Palestina Oriental

O impasse entre as câmaras perturbou até os republicanos no Senado, que lutaram com paralisações governamentais em anos anteriores – e enfrentaram consequências políticas.

“Se fecharmos o governo, para aqueles que estão preocupados com a fronteira e querem melhorá-la, a Patrulha da Fronteira e [Immigration and Customs Enforcement] “Os agentes devem continuar a trabalhar de graça”, disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), Disse quarta-feira. “O Senado e a Câmara são completamente diferentes. Sabe, acho que no Senado vamos continuar a tentar chegar a um acordo, fazê-lo numa base bipartidária e manter o governo aberto.”

“Setenta e sete por cento do povo americano não acham que deveríamos fechar o governo”, disse o vice-presidente do Partido Republicano, Sen. Shelley Moore Capito (RW.Va.) acrescentou, referindo-se aos resultados do referendo de agosto. “Estou nesses 77 por cento.”

McCarthy e o presidente Biden chegaram a um acordo em junho que evitaria essas rodadas de idas e vindas. Durante essas negociações, os republicanos concordaram em congelar o limite máximo da dívida – o montante que o governo federal pode pedir emprestado para despesas previamente autorizadas – em troca de limitar as despesas não relacionadas com segurança a cerca de 1,6 biliões de dólares em 2024. Isso representaria uma redução dos actuais níveis de despesa que contabilizam a inflação.

Mas os membros da extrema direita da bancada de McCarthy exigiram níveis de gastos mais baixos e ameaçaram destituir McCarthy do cargo de presidente da Câmara se ele não obedecesse. Em vez de tentar aprovar um projeto de lei de financiamento governamental de curto prazo com votos democratas, McCarthy desfez o acordo que fez em maio e tentou obter mais concessões.

Em comentários em São Francisco, Biden disse aos repórteres que não achava que uma paralisação fosse certa: “Não acho que nada na política seja inevitável”. READ Previsão da área de DC: parece outono na quinta-feira

“Se tivermos uma paralisação do governo, muitos empregos importantes, a ciência e a saúde poderão ser afetados, desde a investigação do cancro à segurança alimentar”, disse o presidente. “Portanto, o povo americano precisa que os nossos amigos republicanos na Câmara dos Representantes façam o seu trabalho: manter o governo financiado.”

De volta a Washington, os democratas transmitiram a mesma mensagem.

“Presidente McCarthy: A única maneira – a única maneira – uma paralisação é bipartidária”, o líder da maioria no Senado, Charles E. Schumer (DNY) disse em um discurso no palco na quarta-feira. “E ao continuar a fazer o que a extrema direita quer, você está almejando uma paralisação. Eles querem isso, você sabe, e você pode pará-lo. Aja de forma bipartidária, como fizemos no Senado, e você pode evitar prejudicar milhões de americanos.

A Câmara estava programada para passar a quarta-feira debatendo legislação que cobriria partes do governo até o ano fiscal de 2024. A câmara liderada pelo Partido Republicano aprovou uma votação processual na noite de terça-feira – votações semelhantes falharam no início desta semana e na semana passada, quando McCarthy rechaçou uma rebelião de sua direita.

O Senado passou a debater o seu próprio projeto de lei de gastos de curto prazo, que superou facilmente o seu próprio obstáculo processual na noite de terça-feira. Mas também atraiu objeções do Partido Republicano porque o senador. Rand Paul (R-Ky.) Opõe-se ao envio de mais ajuda à Ucrânia, ameaçando abrandar o seu caminho.

“Tenho certeza de que a cabeça mais fria prevalecerá, mas neste momento devemos estar preparados para uma paralisação de curto prazo”, disse Sen. Mike Rounds (RS.D.) disse terça-feira. Um projeto de lei de gastos de curto prazo ainda não foi resolvido na Câmara. Mas as duas câmaras não conseguiram concluir os trabalhos antes do prazo de financiamento. A menos que a despesa governamental seja alargada, o encerramento poderá encerrar algumas agências federais, privar os militares e funcionários públicos dos seus salários, bloquear programas críticos de redução da pobreza e atrasar a ajuda às vítimas de catástrofes naturais. READ Japão cai fora da Copa do Mundo Feminina, mas vê melhora no elenco jovem

O projeto de lei de curto prazo do Senado, apoiado por 28 republicanos e todos os democratas presentes, estenderia o financiamento do governo federal nos níveis atuais até 17 de novembro e incluiria 6,2 bilhões de dólares em ajuda emergencial à Ucrânia e 6 bilhões de dólares para ajuda doméstica em desastres.

Se a Câmara considerasse uma legislação para uma prorrogação temporária, cortaria os gastos em 8% para todas as agências federais, exceto os Departamentos de Defesa e Assuntos de Veteranos. Agregaria esses cortes a uma lei de segurança fronteiriça.

“Temos um problema, um problema de segurança nacional e um problema económico, especialmente na fronteira. Esse é o nosso ponto de influência”, disse o deputado Ralph Norman (RS.C.), um membro influente do House Freedom Caucus, aos jornalistas na manhã de quarta-feira. .

McConnell recusou-se a apoiar a ideia de o Senado financiar medidas com ajuda da Ucrânia, tentando facilitar a sua aprovação na Câmara, onde um número suficiente de republicanos se opõe a mais ajuda à Ucrânia.

“Estou confortável com a forma como elaboramos o projeto de lei do Senado”, disse McConnell em uma rara aparição bipartidária. “Basicamente é só tentar fazer uma continuação até 17 de novembro. Acho que o pacote que foi elaborado é resultado de muita discussão. Acho que faz sentido para o Senado. Acho que faz sentido para o país, e é isso que Eu quero apoiar.”