Israel concorda em interromper diariamente os ataques a Gaza, mas os EUA dizem que os combates continuam

O primeiro-ministro israelense diz que haverá pausas aqui ou ali que durarão algumas horas

A luta começa sem nenhum sinal de paz

Israel diz que Hamas violou quartel de segurança

GAZA/WASHINGTON (Reuters) – Israel concordou em interromper as operações militares em partes do norte de Gaza durante quatro horas por dia, mas a Casa Branca disse nesta quinta-feira que não há sinais de vítimas. Milhares e milhares de habitats costeiros estavam cheios de lixo.

As pausas, que permitirão que as pessoas escapem através de dois corredores humanitários e poderão ser usadas para libertar reféns, são primeiros passos significativos, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

Mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sugeriu que as pausas seriam dispersas e não houve confirmação oficial de um plano para pausas mais frequentes.

Questionado se haveria uma “pausa” nos combates, Netanyahu disse no canal Fox News: “Não. Os combates continuam contra o Hamas, o inimigo do Hamas, os terroristas, mas em certos lugares, por algumas horas aqui ou algumas horas lá, queremos que os civis saiam com segurança da zona de combate, e estamos fazendo isso.”

No terreno, no norte de Gaza, não há uma nota monótona nos combates. As forças israelitas cercaram a cidade de Gaza e os seus tanques avançam para o centro da cidade enquanto perseguem militantes do Hamas. Cada lado reivindicou pesadas baixas do outro em intensos combates de rua.

As autoridades israelenses falaram de maneira geral sobre medidas que pareciam semelhantes aos acordos já em vigor. Nos últimos dias, Israel permitiu que civis viajassem com segurança três ou quatro horas ao sul da principal Faixa de Gaza todos os dias. Comentários da Casa Branca sugeriram que uma segunda via seria aberta.

“Estamos tomando medidas localizadas e precisas para evacuar os civis palestinos ao sul da Cidade de Gaza, para não prejudicá-los. Essas coisas não prejudicam os combates”, disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

Numa conferência de imprensa à noite, o principal porta-voz militar israelita, contra-almirante Daniel Hagari, disse que as tropas violaram o que ele descreveu como um “quartel de segurança do Hamas” no norte de Gaza, que inclui centros de comando, fábricas de munições e outras posições.

“Lutamos e matamos mais de 50 terroristas. Recuperamos muitas armas. Recuperamos muita informação que iremos recolher e analisar. Continuamos a limpar esta área e outras áreas”, disse Hagari.

A ONU diz que as suspensões devem ser coordenadas

UN O porta-voz Stephane Dujarric disse que qualquer plano para interromper os combates teria de ser coordenado com as Nações Unidas “especialmente na questão de tempo e local”.

“E, obviamente, para que isso seja feito de forma segura para fins humanitários, tem de ser acordado com todas as partes no conflito para ser genuinamente eficaz”, disse ele.

Israel desencadeou o seu ataque a Gaza em retaliação a um ataque transfronteiriço do Hamas no sul de Israel, em 7 de Outubro, no qual homens armados mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 240 reféns, segundo cálculos israelitas. Israel diz que perdeu 33 soldados em Gaza.

Autoridades palestinas disseram que 10.812 residentes de Gaza foram mortos até quinta-feira, 40% deles crianças, em ataques aéreos e de artilharia. Um desastre humanitário se desenrolou à medida que os suprimentos básicos se esgotam e as pessoas feridas sobrecarregam o frágil sistema médico.

Palestinos que fogem do norte de Gaza caminham para o sul em meio aos confrontos contínuos entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas no centro da Faixa de Gaza em 9 de novembro de 2023.

Barbara Leaf, a principal diplomata dos EUA para o Oriente Médio, disse a um comitê do Congresso na quarta-feira que as mortes em Gaza “podem ser maiores do que o que está sendo citado. Só saberemos depois que as armas silenciarem”.

Autoridades de saúde e organizações humanitárias em Gaza dizem que o número de mortos pode aumentar à medida que as equipes de resgate retiram mais corpos dos escombros dos edifícios danificados.

Anteriormente, uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que os chefes da CIA e da inteligência israelense do Mossad se reuniram com o primeiro-ministro do Catar em Doha na quinta-feira para discutir os parâmetros de um acordo para libertar os reféns e uma pausa na relação Hamas-Israel. conflito. .

No norte de Gaza, as forças israelitas estão a aproximar-se de dois grandes hospitais onde os civis se refugiaram, no Hospital Al Shifa e no Hospital Al-Quds, no meio de batalhas terrestres e ataques aéreos israelitas.

Israel, que prometeu eliminar o Hamas, diz que o grupo usa Al Shifa para cobrir postos de comando e pontos de entrada numa extensa rede de túneis sob Gaza, o que o Hamas e o hospital negam.

O progresso de Israel levantou questões sobre quais serão os seus planos quando chegar ao hospital. Noutros lugares, ao mesmo tempo que utiliza explosivos para destruir os túneis do Hamas, o direito internacional exige que as instalações médicas e as pessoas deslocadas se refugiem nesses locais.

Cenas terríveis para quem foge

Em Paris, responsáveis ​​de cerca de 80 países e organizações reuniram-se para coordenar a ajuda humanitária a Gaza e encontrar formas de ajudar os civis feridos no segundo mês do cerco.

“Sem um cessar-fogo, o levantamento do bloqueio e os bombardeamentos e a guerra indiscriminados, o sangramento de vidas humanas continuará”, disse Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados.

Israel e o seu principal apoiante, os Estados Unidos, dizem que um cessar-fogo total beneficiaria o Hamas, tendo o ministro da Defesa de Israel reiterado na quinta-feira que não haveria cessar-fogo.

Civis que fugiram do norte para o sul de Gaza contaram na quinta-feira sobre uma jornada angustiante. “Vimos corpos mutilados, pessoas em carros civis, civis como nós, não carros militares ou manifestantes”, disse Khalid Abu Issa depois de viajar para o sul, em Wadi Gaza, com a sua família.

As tensões também aumentaram ao longo de outras falhas geológicas. O grupo islâmico libanês Hezbollah disse ter disparado mísseis contra Israel ao longo da fronteira, o que levou os militares israelenses a responder com fogo de artilharia.

Um drone não identificado colidiu com um edifício civil na cidade de Eilat, no sul de Israel, na quinta-feira, causando pequenos danos, disseram os militares israelenses, e o movimento Houthi do Iêmen disse que disparou mísseis balísticos em direção à cidade portuária do Mar Vermelho.

Dez palestinos foram mortos em um ataque das forças israelenses à cidade de Jenin e a um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, disse o Ministério da Saúde palestino. Os militares israelenses disseram que estavam realizando ataques antiterroristas.

Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Mytal Angel em Gaza, Emily Rose e Mayan Lubel em Jerusalém, Rami Amiche em Tel Aviv, Matt Spetalnik e Humera Pamuk em Washington e outros escritórios da Reuters;

