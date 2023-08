Pouso lunar Chandrayaan-3 na Índia: como e quando assistir

Esta semana parece ser uma corrida em tela dividida entre a Rússia e a Índia para ser a primeira nação a pousar no pólo sul da Lua. Mas depois da queda da nave espacial russa Luna-25, todos os olhos estarão voltados para a Índia na quarta-feira para ver se a sua segunda tentativa de pousar na Lua será bem-sucedida.

O Chandrayaan-3, que significa “veículo da lua” em hindi e sânscrito, foi lançado no mês passado na Baía de Bengala. Se tudo correr conforme o planejado, a espaçonave – que não transporta astronautas – enviará um veículo espacial de 60 libras movido a energia solar para explorar a superfície lunar durante duas semanas. De acordo com a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, os objetivos declarados da missão são pousar com segurança na Lua, implantar o veículo espacial e realizar experimentos científicos.