Virgin Galactic lança seu primeiro cruzeiro após décadas de promessas

A Virgin Galactic – a empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário britânico Richard Branson – finalmente lançou seus primeiros turistas espaciais à beira do cosmos, um grande passo para cumprir décadas de promessas.

O avião espacial movido a foguete da empresa, VSS Unity, atraca com uma grande nave-mãe de fuselagem dupla do espaçoporto 8:30 MT México.

Ela tinha três clientes: a empresária e treinadora de saúde e bem-estar Keisha Shahhoff e sua filha Anastasia Meyers – as primeiras viajantes espaciais de Antígua que conquistaram seus lugares no mapa de arrecadação de fundos – e o ex-atleta olímpico John Goodwin, que competiu como canoísta em 1972. Jogos de Verão de Munique. Goodwin se tornou a segunda pessoa com doença de Parkinson a ir para o espaço.

A jornada da tripulação começou na estação espacial Virgin Galactic no Novo México, onde os passageiros embarcaram no VSS Unity, sentados sob a asa da nave-mãe conhecida como VMS Eve.

O VMS Eve decolou como um avião e disparou pela pista antes de subir para 40.000 pés (12.192 metros). Depois que o VMS Eve atingiu sua altitude designada, o VSS Unity liberou e disparou seu motor de foguete por um minuto, indo diretamente para cima, enviando-o em direção às estrelas.

O veículo pairou 80 quilômetros acima da superfície da Terra, uma altitude que o governo dos EUA considera o limite do espaço. (Internacionalmente, a linha Karmann, 62 milhas (100 quilômetros) acima do nível do mar, é usada para marcar a fronteira entre nosso planeta e o espaço – mas há mais. area cinza.)

O avião espacial atingiu velocidades supersônicas quando explodiu para cima. No auge de seu vôo, o veículo passou alguns minutos em ausência de peso antes de entrar em queda livre e retornar à estação espacial para um pouso na pista às 9h30 MT. A viagem durou uma hora.

A missão foi lançada após o sucesso da primeira missão comercial da Virgin Galactic. Junho. Aquele voo inaugural foi uma missão focada em pesquisa com passageiros financiados pela Força Aérea Italiana – em vez de celebridades e ricos caçadores de emoção. são pilotados pelo arqui-rival da Virgin Galactic, o visual azul de Jeff Bezos. (No entanto, espera-se que os voos futuros da Virgin Galactic incluam clientes.)

A missão de quinta-feira foi a primeira da Virgin Galactic a incluir turistas ou passageiros voando por experiência, em vez de habilidades profissionais.

Shahoff e sua filha, Meyers, ganharam suas vagas no sorteio que arrecadou US$ 1,7 milhão em doações. Um lugar para a humanidadeUma organização sem fins lucrativos focada na expansão do acesso ao espaço.

Eles estavam entre as primeiras pessoas do Caribe a viajar para o espaço; Um jamaicano-americano e funcionário da Virgin Galactic Um voo de teste foi realizado em maio.

“Quando eu tinha dois anos, olhei para o céu e pensei: ‘Como chego lá?’ Mas vindo do Caribe, não vejo como isso é possível”, disse Shahoff em um comunicado. Comunicado de imprensa Mês passado. “O fato de eu estar aqui, a primeira pessoa a viajar de Antígua para o espaço, mostra que o espaço está realmente se tornando acessível.”

Meyers, 18, é aluno do segundo ano de graduação, estudando filosofia e física na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Segundo a Virgin Galactic, ele é a segunda pessoa mais jovem a viajar no espaço. (O recorde atual é de Oliver Damon, que tinha 18 anos com pesos (no voo inaugural de passageiros da Blue Origin em 2021.)

Goodwin foi um dos primeiros detentores de ingressos para a Virgin Galactic, que lançou sua primeira venda Por mais de uma década.

Goodwin disse em 2014 que estava determinado a não permitir que o diagnóstico de Parkinson o impedisse de ingressar em uma companhia aérea.

“Agora que estou indo para o espaço com Parkinson, é absolutamente mágico”, disse ele em um comunicado à imprensa. “Espero que inspire todos os outros que enfrentam adversidades e mostre a eles que os desafios não precisam impedi-los ou impedi-los de perseguir seus sonhos.”

Os defensores há muito argumentam que as viagens espaciais são ideais para pessoas com deficiências físicas porque o ambiente sem peso permite uma navegação mais fácil e uma mobilidade aprimorada.

Foi recentemente listado pela Agência Espacial Europeia John McPaul, um corredor paraolímpico que perdeu uma perna em um acidente de moto aos 19 anos, para testar ainda mais essa hipótese. McFall participará de estudos de viabilidade para determinar como adaptar a estação espacial e outras espaçonaves para atender às necessidades de pessoas com deficiência.

Levar seu primeiro turista foi um grande marco para a Virgin Galactic, que foi fundada em 2004 e há muito tempo não cumpre prazos para cumprir promessas de viagens mais frequentes ao limite do espaço.

Agora que está em funcionamento, a empresa pode recorrer à longa carteira de clientes que se inscreveram para o voo. Virgin Galactic vendeu cerca de 800 ingressosIncluindo o 600 com preço de até $ 250.000 e outro par de centenas de $ 450.000 por ingresso.

Durante uma ligação com investidores em 4 de agosto, o CEO Michael Colglazier chamou os sucessos recentes da empresa de “grandes realizações”.

“Galactic 02 vai preparar o terreno para uma nova era de voos espaciais subumanos que expandirá dramaticamente o acesso ao espaço para os indivíduos”, disse ele, usando o nome da missão de Júpiter.

Antes de 2023, a Virgin Galactic passará por um longo processo de “atualização” para atualizar o hardware de sua aeronave. Depois de muitas tentativas o trabalho veio passos errados Em voos de teste anteriores.

A empresa planeja continuar usando sua espaçonave VSS Unity e a nave-mãe VMS Eve até pelo menos 2026 e, em seguida, apresentar uma linha atualizada de hardware conhecida como “Naves Delta”.

Essas naves seriam mais baratas de fabricar e capazes de realizar mais voos em menos tempo, acrescentou Colglacier.