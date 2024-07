ATUALIZAÇÕES AO VIVO: Trump ferido em tiroteio em comício na Pensilvânia; O participante e o atirador foram mortos

A presidente do WI, Kamala Harris, foi interrompida por manifestantes no sábado enquanto fazia comentários em um evento de campanha na Filadélfia com o objetivo de envolver os eleitores asiático-americanos e das ilhas do Pacífico.

Enquanto ele debatia os comentários do ex-presidente Donald Trump, os manifestantes que protestavam contra o apoio do governo Biden à guerra de Israel em Gaza começaram a vaiar da plateia.

Segundo os repórteres presentes, os manifestantes – pelo menos um pequeno grupo segurando um cartaz – interromperam e gritaram: “A Palestina será livre do rio ao mar”.

Os apoiantes inicialmente abafaram os manifestantes com gritos de “mais quatro anos”, o que levou o vice-presidente a responder: “E teremos esses quatro anos, e teremos esses quatro anos – claro, respeitamos o direito de todos de expressarem as suas preocupações. Estou falando agora, no entanto, vou continuar o tópico.

Enquanto tentava continuar, os manifestantes começaram a gritar “Palestina livre, livre” novamente, levando os apoiadores a abafar os protestos novamente com “mais quatro anos”.

“Estamos lutando por uma democracia e por valores democráticos onde todos tenham o direito de falar”, disse Harris, repetindo depois: “Teremos mais quatro anos”.

Hoje em GazaO Ministério da Saúde afirma que pelo menos 90 palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita que o seu exército disse ter como alvo o chefe militar do Hamas.

O ataque israelense ocorreu em al-Mawasi, um porto seguro designado por Israel para os palestinos lutarem em outros lugares. De acordo com uma análise da CNN, pelo menos uma munição de fabricação americana foi usada no ataque, conforme confirmado por um ex-técnico de descarte de armas militares dos EUA.