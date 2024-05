Singapore Airlines: Passageiro morre em forte turbulência em voo Londres-Cingapura

Bangkok, Tailândia

Uma pessoa morreu e pelo menos 71 ficaram feridas quando um voo da Singapore Airlines caiu Turbulência severa Em um vôo de Londres para Cingapura.

De acordo com uma publicação na página da Singapore Airlines no Facebook, o voo do Boeing 777-300ER foi desviado para Bangkok. Havia 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo.

A empresa disse inicialmente em um documento que 30 passageiros ficaram feridos na perturbação aérea e estavam sendo tratados em hospitais, enquanto outros estavam sendo tratados como pacientes ambulatoriais no aeroporto.

O falecido era um britânico de 73 anos, disse Kittipong Kittikachorn, gerente geral do Aeroporto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, na terça-feira.

“Investigações preliminares indicam que o falecido sofria de doença cardíaca”, disse um funcionário do aeroporto. “No entanto, eles ainda estão na próxima fase do processo post-mortem”. O Ministério das Relações Exteriores britânico disse à CNN que estava apoiando a família de um passageiro britânico que morreu em um voo da Singapore Airlines.

O voo pousou na capital tailandesa às 15h45, horário local (4h45 horário do leste), na terça-feira.

Kittikachorn, que inspecionou o avião, disse à CNN que foi informado do pouso de emergência 10 minutos antes do pouso. Ele também disse que vários passageiros quebraram os braços, mas a maioria dos ferimentos foram cortes.

Alguns dos passageiros feridos foram enviados para o hospital Samitivej, nas proximidades, em Srinagar, disse Kittikachorn, acrescentando que quase 200 passageiros aguardavam para embarcar nos voos para os seus destinos.

Pelo menos 71 pessoas ficaram feridas, incluindo cidadãos da Malásia, Reino Unido, Nova Zelândia, Espanha, Estados Unidos e Irlanda, informou o hospital numa atualização. Também é relatado que 6 pessoas ficaram gravemente feridas. Anteriormente, Kittikachorn disse que sete pessoas ficaram gravemente feridas.

Reuters O interior do voo SQ321 da Singapore Airlines é retratado depois de fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi, na Tailândia, em 21 de maio.

O site de rastreamento de voos FlightRadar24 diz que o voo SQ321 da Singapore Airlines sofreu turbulência sobre Mianmar por volta das 7h49 UTC (3h49 ET), com base em seus dados.

Essas linhas Um comunicado da companhia aérea A aeronave “de repente encontrou forte turbulência na bacia do Irrawaddy. [a river in Myanmar] A 37.000 pés, cerca de 10 horas após a decolagem.

FlightRadar24 disse Uma postagem no blog Nesse ponto, de acordo com seus dados, “a aeronave experimentou uma rápida mudança na velocidade vertical, consistente com um evento repentino de turbulência”.

Os dados mostram que o voo mudou de rumo após 14 minutos. A companhia aérea afirma: “O piloto declarou emergência médica e desviou o voo para Bangkok”.

Os dados do FlightRadar24 mostram que o avião, que voava a uma altitude de 37.000 pés, mergulhou repentinamente, subiu algumas centenas de pés, mergulhou, subiu novamente e finalmente se estabeleceu na altitude de cruzeiro. Toda a interrupção durou cerca de 90 segundos, segundo os dados, mas resultou em dezenas de feridos, incluindo mortes.

O avião encontrou uma tempestade em rápido desenvolvimento no sul de Mianmar na terça-feira, quando foi relatada forte turbulência, de acordo com a CNN Weather.

A análise de dados de satélite mostra uma área de tempestades sobre o delta do Irrawaddy entre 7h e 8h30 GMT (meio-dia, horário local). Isso corresponde ao mesmo horário e local relatados pela companhia aérea e à análise independente de dados da trajetória de voo do FlightRadar24.

Com o início das monções do sudoeste no Sul da Ásia, aumentando a umidade na região, essas tempestades tropicais são comuns nesta época do ano. Podem desenvolver-se rapidamente à tarde à medida que a terra aquece, especialmente perto da costa.

Tempestades em desenvolvimento como a de terça-feira podem não aparecer no radar em seus estágios iniciais, embora o rápido movimento dentro delas ainda possa produzir turbulência. As células de tempestade podem ter crescido de 20.000-30.000 pés para mais de 50.000 pés em uma hora.

O presidente de Cingapura, Tharman Shanmugaratnam, divulgou um comunicado em suas contas nas redes sociais, oferecendo “condolências às famílias e entes queridos dos falecidos”.

“Não temos detalhes das vítimas, mas os ministérios e agências governamentais e a SIA estão a fazer tudo o que podem para apoiar todas as pessoas afetadas e estão a trabalhar com as autoridades em Banguecoque, onde o voo foi desviado”, disse Shanmugaratnam.

O ministro dos Transportes de Cingapura, Chee Hong Tat, disse em comunicado em suas redes sociais que estava “profundamente triste ao saber do incidente”.

“Ministério dos Transportes de Singapura, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Autoridade de Aviação Civil de Singapura e autoridades do Aeroporto de Changi e SIA. [Singapore Airlines] A equipe está prestando apoio aos passageiros afetados e suas famílias”, disse ele.

Ministério dos Transportes de Cingapura a Relatório Afirmou que estava a investigar a situação envolvendo o SQ321 e que o seu Gabinete de Investigação de Segurança nos Transportes estava em contacto com os seus homólogos tailandeses.

A turbulência ocorre quando uma aeronave voa através de corpos de ar em colisão que se movem em velocidades diferentes.

Com turbulência leve a moderada, os passageiros podem sentir pressão nos cintos de segurança e objetos não protegidos podem se mover pela cabine.

Mas, em casos extremos, a turbulência pode atirar os passageiros pela cabine, causando ferimentos graves e, ocasionalmente, a morte.

Em março de 2023, movimentos violentos Em um jato particular Resultou na morte de um ex-funcionário da Casa Branca, mas somente depois que uma investigação descobriu que estava relacionada ao clima. Não envolvido no incidente. O incidente aconteceu poucos dias depois de sete pessoas terem sido levadas às pressas para o hospital. Voo comercial privado atingiu uma turbulência significativa.

Em julho de 2023, sete pessoas ficaram feridas em um voo da Hawaiian Airlines para Sydney, na Austrália, quando o avião foi atingido por forte turbulência. 36 pessoas Em dezembro de 2022, um voo da Hawaiian Airlines do Arizona para Honolulu ficou ferido e 20 pessoas foram levadas ao pronto-socorro.

De acordo com o estudo de setembro de 2022, prevê-se que a turbulência em ar limpo aumente significativamente em todo o mundo durante o período 2050-2080, especialmente ao longo de rotas aéreas movimentadas, e os tipos de turbulência mais fortes aumentarão ainda mais.

A Singapore Airlines é frequentemente considerada Uma das transportadoras mais seguras do mundo.

O único acidente anterior ocorreu em outubro de 2000, enquanto o avião voava SQ006 travou Um Boeing 747-400 decolou de uma pista fechada sob forte chuva em Taiwan, matando todas as 83 pessoas a bordo.

A Singapore Airlines informou em uma atualização em sua página no Facebook na terça-feira que uma equipe dedicada chegou a Bangkok “para apoiar nossos colegas e autoridades locais”.

A operadora aérea “expressou as mais profundas condolências à família do falecido. Pedimos desculpas profundamente pela experiência traumática que nossos passageiros e tripulantes tiveram neste voo.

A Boeing disse que está em contato com a companhia aérea de Cingapura e “está pronta para apoiá-los”. O fabricante transfere outras questões para a companhia aérea e as autoridades locais.

Esta história e tópico foram atualizados com melhorias adicionais.

Correção: uma versão anterior desta história descreveu incorretamente um incidente envolvendo um jato particular em março de 2023. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes decidiu posteriormente que o clima não desempenhou um papel nas manobras violentas do avião.