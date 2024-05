Kaitlyn Clark conquistou a primeira vitória da carreira na WNBA após início de 0-5

Caitlin Clark conquistou sua primeira vitória na WNBA, graças ao seu primeiro boxe na WNBA. (Jane Kamin-ONCIA-USA TODAY Sports)

Caitlin Clark Do que parecia ser um trabalho em andamento na sexta-feira, veio a Caitlin Clark que todos estavam esperando. O resultado: sua primeira vitória na WNBA na carreira.

O Indiana Fever quebrou uma seqüência de cinco derrotas consecutivas na abertura da temporada com uma vitória por 78-73 sobre o Los Angeles Sparks, garantindo um início lento para o No. Clark fez apenas cinco pontos e acertou 0 em 7 ao ir fundo nos minutos finais do jogo, o que claramente não afetou sua tomada de decisão.

Primeiro, Clark subiu de profundidade para ampliar a vantagem de seu time para seis pontos faltando dois minutos e meio para o fim.

Então ela deu um soco de verdade, fazendo um retrocesso profundo para acabar com LA faltando 40 segundos para o fim.

Se você julgar Clark pelos números que ele apresentou em Iowa, ele não fez um bom jogo no geral. Ele teve 11 pontos ineficientes em 4 de 14 arremessos (2 de 9 de profundidade), mas também teve o recorde da equipe com 10 rebotes, oito assistências e quatro roubos de bola.

Claro, se você está avaliando um calouro que imediatamente assumiu as funções primárias de manejo de bola de um time que teve um recorde de 13-27 no ano passado, menos de dois meses depois de jogar uma temporada universitária completa, você pode chamar isso de um passo encorajador para um jogador. Ainda é uma perspectiva de mudança de liga.

O Fever (1-5) perdia por 11 pontos no intervalo, mas se recuperou rapidamente graças a uma atuação desleixada do Sparks, que cometeu 19 reviravoltas. A sênior Kelsey Mitchell liderou com 18 pontos, 13 dos quais no quarto período para impulsionar a vitória. Aaliyah Boston, ex-escolha nº 1 de Indiana, também foi forte com 17 pontos e seis rebotes.

Pelo Sparks, o número 2 Cameron Brink teve o melhor desempenho de sua jovem carreira com 15 pontos, nove rebotes, duas assistências, dois roubos de bola e dois bloqueios em 5 de 9 arremessos. Dearica Hamby fez um grande jogo com 18 pontos, 12 rebotes e sete assistências.