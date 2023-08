O novato do Texas, QB CJ Stroud, imediatamente joga INT, luta na estreia da pré-temporada da NFL

A carreira do quarterback do Houston Texans, CJ Stroud, na NFL terá muitos destaques. Quero dizer, é apenas uma subida desde como começou.

Stroud, a segunda escolha geral no draft da NFL fora do estado de Ohio, interceptou na primeira temporada de sua carreira na NFL. O veterano safety do New England Patriots, Jalen Mills, leu Stroud, quebrou seu passe de terceiro para 21 no campo e conseguiu uma interceptação fácil. Strat aprenderá com esse erro. As defesas são mais visíveis do que no Big Ten.

Stroud completou apenas 2 de 4 passes para 13 jardas antes de ser puxado após duas séries. Quando os texanos começaram Stroud no início da pré-temporada, eles queriam um resultado um pouco mais positivo do que isso. Eles certamente não querem repetir uma competição de zagueiro.

Os texanos deixaram Stroud passar imediatamente. Na primeira jogada, ele teve uma queda curta, examinou o campo e acertou Nico Collins para um ganho de oito jardas. Essa foi sua atuação mais positiva.

Seu segundo dropback lembrou a todos que ele é um novato. Stroud recuou e segurou a bola um pouco demais quando sua primeira leitura foi coberta, então recebeu um sack de 15 jardas do tackle defensivo Daniel Egual. Na jogada seguinte, ele saiu de um saco, exibindo seu atletismo, e fez uma corrida curta de 4 jardas. Então veio a interceptação de Mills.

O quarterback do Houston Texans, CJ Strode (7), começa seu primeiro jogo de pré-temporada da NFL. (Brian Fluhardy-USA TODAY Sports)

Na segunda série, Stroud deu um passe sob pressão e derrubou Devin Singletary em um curto surto, recuando incompleto. Ele enfrentou pressão na jogada seguinte e soltou um passe para outra finalização, mas o passador foi penalizado na jogada. Stroud então teve uma conclusão curta, e sua corrida na terceira descida não chegou à primeira descida. Davis Mills se tornou o zagueiro quando os texanos recuperaram a bola.

O acampamento do Texas começou com o técnico DeMeco Ryans esperando uma competição total de zagueiro entre Stroud e Mills. Também era difícil levar isso a sério, considerando que a maioria dos zagueiros que estavam entre as duas primeiras escolhas no draft da NFL estavam começando imediatamente ou pelo menos muito em breve na temporada regular.

Parecia promissor quando Ryan Stroud foi nomeado titular do Texans no primeiro jogo da pré-temporada. A maioria das equipes não inicia um novato altamente escolhido na abertura da pré-temporada e depois o rebaixa a um veterano no próximo jogo da pré-temporada, a menos que ele realmente tenha fracassado na temporada anterior. Stroud começando na quinta-feira significa que ele está no caminho para começar a abertura da temporada regular.

Stroud tem muito tempo para melhorar nas próximas temporadas e nesta pré-temporada. Os texanos querem ver melhorias e não precisam se preocupar com a decisão de zagueiro para a abertura da temporada regular.