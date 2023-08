Biden ordena proibição de novos investimentos nas sensíveis indústrias de alta tecnologia da China

De fato, nas últimas décadas, os Estados Unidos encorajaram os investidores americanos a aprofundar seus laços com a economia chinesa como forma de expandir a teia de interdependência entre os dois países e gradualmente integrar Pequim à economia ocidental. Forçá-los a jogar pelas regras ocidentais.

No entanto, as revisões do governo dos EUA nos últimos anos dispararam contra as forças armadas da China e suas capacidades de coleta de informações, embora implicitamente, em novas tecnologias e investimentos em joint ventures. As autoridades dos EUA têm compartilhado ativamente relatórios de inteligência com aliados para confirmar que o investimento ocidental é fundamental para os planos de modernização militar da China – especialmente no espaço, ciberespaço e o poder de computação necessário para quebrar a criptografia ocidental de comunicações confidenciais.

Funcionários do governo veem a iniciativa como motivada inteiramente por razões de segurança nacional, não uma tentativa de obter vantagem econômica. Mas a diretriz descreve como é difícil separar os dois, citando os movimentos da China para “remover barreiras entre os setores civil e comercial e os setores industrial militar e de defesa”. “Ele descreve o foco da China em adquirir e desviar as tecnologias de ponta do mundo com o objetivo de alcançar a supremacia militar.”

(O texto da ordem do Sr. Biden refere-se apenas a “países preocupantes”, embora um anexo abranja a “República Popular da China” e suas duas regiões administrativas especiais, Hong Kong e Macau.)

Na recente 7ª Cúpula do Grupo realizada em Hiroshima, Japão, o Sr. Biden e seus assessores discutiram esforços conjuntos para conter o investimento em alta tecnologia. Muitos aliados, incluindo o Reino Unido e a União Europeia, indicaram publicamente que podem seguir o exemplo. O acesso a outras potências ressalta que a dissuasão dos EUA pode não ser tão eficaz e só funcionará em conjunto com outros países importantes, incluindo Japão e Coréia do Sul.