Vencedores e perdedores da primeira rodada do Draft da NFL de 2023: Panthers, Texans, Cardinals brilham; Will Lewis fica esperando

Há muito tempo, o Draft da NFL está em andamento. A primeira rodada começou com o Carolina Panthers, Bryce Young se tornou o primeiro quarterback do Alabama a ser o número 1 geral e, a partir daí, as coisas decolaram quando as equipes começaram a conseguir os principais blocos de construção.

Não há dúvida de que todo gerente geral terá sucesso no primeiro dia do draft. No entanto, levará algum tempo para aprender o quão inteligentes essas escolhas realmente são.

À primeira vista, há poucos vencedores e perdedores aparentes após uma rodada de ação. Aqui está um resumo de quem foi melhor ou pior na noite de quinta-feira.

vencedores

Carolina Panteras – No mês passado, o total não. Depois de avançar para o número 1, os Panthers fizeram a coisa certa ao contratar Young, o quarterback com maior pontuação para dar início à era de Frank Reich. Sim, Young é baixo. Mas muitas descrições para o quarterback do Alabama incluem o grande craque, que deve prosperar para imitar nomes como Reich, Jim Caldwell, Thomas Brown e Josh McCown.

Houston Texans – Havia todos os tipos de rumores de que Houston dispensaria C.J. Stroud e contrataria um jogador defensivo. No entanto, os texanos realmente preencheram a necessidade de um quarterback da franquia. Eles usaram sua segunda escolha de primeira rodada e uma primeira rodada de 2024 dos Browns em terceiro lugar, onde adquiriram o edge rusher Will Anderson. Assim, o novo técnico DiMeco Ryans começa seu mandato acertando os pilares da franquia em ambos os lados da bola.

Strode – Com uma pontuação baixa no teste S2, alguns especularam que Stroud poderia suportar uma queda no dia do draft depois de uma semana cheia de rumores depreciativos e perguntas sobre suas habilidades de tomada de decisão e execução. No entanto, as preocupações se mostraram infundadas e a Strat não precisou esperar muito, passando para o segundo lugar geral.

Arizona Cardinals – O Arizona precisava de mais escolhas para ajudar a reforçar seu elenco, que alguns avaliadores de talentos competitivos consideram o pior da liga. Os Cardinals queriam muito trocar a terceira escolha geral e escolheram a escolha nº 1 dos texanos em 2023. 12 e n. Eles alcançaram esse objetivo ao conseguir a 33ª escolha geral, uma primeira rodada e uma terceira rodada em 2024. Então eles negociaram novamente. Entre os 10 primeiros (desistindo dos números 12 e 34) e obtendo o primeiro atacante ofensivo no draft no ataque do estado de Ohio, Paris Johnson Jr., ele ajudou a proteger melhor o quarterback Kyler Murray.

Indianapolis Colts – Depois de começar três zagueiros diferentes em 2022 e oito passadores diferentes desde que Andrew Luck se aposentou em 2019, Indy contrata Anthony Richardson, um grande candidato fisicamente talentoso.

Justin Campos – O jovem quarterback do Bears, que teve 55 sacks, o recorde da temporada em 2022, deveria ter gostado da escolha de seu time na primeira rodada em 10º lugar em Darnell Wright, do Tennessee.

Jalen Carter – O jogador de linha defensiva da Geórgia, um dos melhores jogadores defensivos do draft, enfrentou muita incerteza até esta semana como problemas fora do campo (ele se envolveu em duas contravenções em um incidente de corrida que matou um companheiro de equipe da Geórgia) e preocupações adicionais sobre a imaturidade ameaçava seu estoque. No entanto, as coisas acabaram a favor de Carter, quando ele pousou na Filadélfia, onde se reuniu com o ex-companheiro de equipe da Geórgia, Jordan Davis, e uma defesa com vários líderes fortes. Essa equipe deve ajudar Carter a crescer e atingir todo o seu potencial.

perdedores

Wide receivers e tight ends – Até Seattle tirar Jackson Smith-Njikpa do estado de Ohio, o No. Foi uma longa espera para os melhores wide receivers que só começaram a sair do tabuleiro no dia 20. Isso deu início a uma sequência que incluiu Quentin Johnston (TCU), Jay Flowers (Boston College) e Jordan Addison (USC) para Chargers, Ravens e Vikings, respectivamente. Os tight end tiveram que esperar ainda mais, já que o primeiro (Dalton Kincaid, do Utah) só chegou a Buffalo no dia 25. A longa espera poderia ter sido dolorosa. Mas esses coletores de passes podem ter um lado positivo. Todos eles se juntaram a equipes com sólidas posições de zagueiro, o que pode se traduzir em carreiras de muito sucesso.

Will Lewis- Houve um tempo em que o quarterback do Kentucky era considerado uma das cinco primeiras escolhas em potencial. No entanto, os avaliadores de talentos da NFL aparentemente se sentiram diferente e Lewis se tornou Brady Quinn este ano – sentado na sede do draft, suportando uma espera tortuosa e humilhante. A noite de quinta-feira chega e o telefone de Lewis sai do gancho, então ele está no quadro entrando na noite de sexta-feira, quando a segunda e a terceira rodadas acontecem. Será interessante ver se um time carente de zagueiro tentará pular na segunda rodada para pegar Lewis, ou se eles ficarão contentes em deixá-lo cair para eles.

Doutor Prescott – O quarterback do Cowboys poderia realmente usar mais ajuda no wide receiver e uma defesa melhorada. Mas, em vez de selecionar um jogador em uma área de necessidade, os Cowboys escolheram o tackle defensivo de Michigan, Massie Smith.

amor jordano – Em uma situação semelhante, os Packers também poderiam ter usado um novo quarterback titular. Green Bay já era fraco como wide receiver, e as lesões afetaram fortemente o ataque nas últimas temporadas. Adicionar um wideout ou tackle de primeira linha faria muito sentido. No entanto, o Packers usou sua primeira escolha no atacante defensivo de Iowa, Lucas Van Ness, que nem era titular em tempo integral em Iowa.

