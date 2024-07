Como assistir ao basquete masculino da equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris de 2024: programação completa, onde transmitir jogos e muito mais

LeBron James, Steph Curry e o resto da seleção americana estão prontos para atacar as Olimpíadas de Paris depois de disputar uma série de jogos amistosos contra seus maiores rivais olímpicos. (Ethan Miller/Imagens Getty)

A cada quatro anos, a escalação de basquete masculino dos EUA não pode melhorar nas Olimpíadas de Paris em 2024, e a seleção deste ano não é exceção. As estrelas LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant lideram a equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris de 2024 e, graças à cobertura detalhada dos jogos do Peacock e da NBC, você pode assistir a todas as partidas do torneio. Os jogos serão disputados na Percy Arena e no Estádio Pierre Mauroi, em Paris, e temos a programação completa e a lista de rivais em todas as fases de grupos para que você possa ficar atento a todos eles.

Todos os jogos de basquete masculino do time dos EUA serão transmitidos no Peacock, mas se você quiser assistir alguns deles na TV, jogos selecionados serão transmitidos nas redes NBC, incluindo NBC, USA Network, CNBC, Telemundo, E! Ainda mais.

Como assistir ao basquete masculino nas Olimpíadas de Paris 2024:

Datas: 27 de julho a 10 de agosto

Localização: Arena Percy e Estádio Pierre Mauro, Paris

Canais de televisão: NBC, CNBC, E!, USA Network, Telemundo, NBC Universo

Transmissão: Pavão, NBCOlympics.com

Onde posso transmitir o basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024?:

Você pode assistir a todos os esportes e eventos olímpicos no Peacock neste verão, incluindo todos os jogos de basquete da fase de grupos e das finais. Você também encontrará a maioria dos eventos cobertos NBCOlympics. com.

Onde assistir o basquete olímpico na TV:

Além da transmissão pelo Peacock, todos os jogos do torneio olímpico masculino de basquete serão transmitidos pelos EUA, E!, CNBC, Telemundo, NBC Universo ou NBC.

Como assistir ao basquete olímpico sem cabo:

(pavão) A partir de US$ 8 por mês, uma assinatura do Peacock é a maneira mais fácil de transmitir todas as Olimpíadas de 2024. Peacock cobrirá todos os Jogos Olímpicos nas Olimpíadas de Paris em 2024. Além disso, a plataforma oferece aos assinantes o Olympic Discovery MultiView, que permite assistir a quatro eventos simultaneamente. Peacock também contará com muitos programas originais que incluem jogos Zona dourada, Confira com Alex Cooper e um programa de recapitulação olímpica exclusivo, personalizável e personalizado para aplicativos móveis, narrado pela voz de Al Michaels gerada por IA. Além da cobertura de todos os esportes olímpicos em 2024, você terá acesso a milhares de horas de shows e filmes. Parques e recreação E Escritório. Por US $ 14 por mês, você pode atualizar para uma assinatura sem anúncios, que inclui acesso ao vivo à sua afiliada local da NBC (não apenas durante esportes e eventos específicos) e a capacidade de baixar títulos selecionados para assistir offline. US$ 8/mês no Peacock

Quem está competindo no basquete masculino nas Olimpíadas de 2024?

Existem 12 times de basquete masculino competindo nas Olimpíadas de 2024. A França qualificou-se automaticamente como país anfitrião. Outros países elegíveis estão listados abaixo:

Torneio de Basquete Masculino:

Grupo A: Austrália , Grécia, Canadá, Espanha

Grupo B: França , Alemanha , Japão , Brasil

Grupo C: Sérvia, Sudão do Sul, Porto Rico, EUA

Quem jogará pelo Time EUA 2024?

A equipe dos EUA é treinada por Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors. Os membros da seleção masculina de basquete dos EUA que jogarão nas Olimpíadas de Paris 2024 são Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Bam Adebayo (Miami Heat), Derrick White (Boston Celtics) e Devin Booker. (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jrue Holiday (Boston Celtics), Kevin Durant, Phoenix Suns, LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e D Halliburton (Indiana Pacers).

Cronograma de basquete masculino da equipe dos EUA para 2024:

Abaixo está o calendário completo do basquete masculino para as Olimpíadas de 2024; Todos os jogos estão disponíveis para transmissão no Peacock e na rede de transmissão – EUA, CNBC, NBC, Telemundo ou E! – Onde correspondências específicas podem ser visualizadas é indicado quando aplicável. As partidas da equipe dos EUA são indicadas em negrito.

Calendário do Basquete Olímpico Masculino:

27 de julho

Grupo A Masculino: Austrália vs. Espanha – 5h ET (Peacock, CNBC)

Grupo B Masculino: Alemanha vs. Japão – 7h30 ET (Peacock)

Grupo B masculino: França vs. Brasil – 11h15 ET (Peacock, CNBC, Telemundo)

Grupo A Masculino: Grécia vs. Canadá – 15h ET (Peacock, CNBC)

Grupo B Masculino: Alemanha vs. Japão – 20h ET (Peacock, EUA)

28 de julho

Grupo C Masculino: Sudão do Sul vs. Porto Rico – 5h ET (Peacock, CNBC)

Grupo C masculino: Sérvia vs. EUA – 11h15 ET (Peacock, NBC, NBC Universo)

30 de julho

Grupo A Masculino: Espanha vs. Grécia – 5h ET (Peacock, E!)

Grupo A Masculino: Canadá vs. Austrália – 7h30 (Peacock, vai ao ar às 9h ET nos EUA)

Grupo B masculino: Japão x França – 11h15 ET (Peacock)

Grupo B masculino: Brasil x. Alemanha – 15h ET (Peacock, NBC Universo)

31 de julho

Grupo C masculino: Porto Rico x Sérvia – 11h15 ET (Peacock)

Grupo C Masculino: EUA vs. Sudão do Sul – 14h45 ET (Peacock, EUA, encore nos EUA em 01/08 à 1h)

2 de agosto

Grupo B masculino: Japão vs. Brasil – 5h ET (Pavão)

Grupo A Masculino: Austrália vs. Grécia – 7h30 ET (Peacock, EUA)

Grupo A Masculino: Canadá vs. Espanha – 11h15 ET (Pavão)

3 de agosto

Grupo C masculino: Porto Rico x EUA – 11h ET (Peacock, NBC, Telemundo, bis às 18h nos EUA)

Grupo C masculino: Sérvia vs. Sudão do Sul – 15h ET (Encore às 20h no Peacock, CNBC, EUA)

6 de agosto

Quartas de final do basquete masculino – 5h (Peacock, E!)

Quartas de final do basquete masculino – 8h30 (Peacock, EUA)

Quartas de final do basquete masculino – 12h (Peacock)

Quartas de final do basquete masculino – 15h30 horário do leste dos EUA (Peacock, EUA)

8 de agosto

Semifinais de basquete masculino – 11h30 (Peacock, EUA)

Semifinais de basquete masculino – 14h45 horário do leste dos EUA (Peacock, EUA, NBC Universo, bis nos EUA às 23h30)

10 de agosto

Final da medalha de bronze masculina – 5h ET (Peacock, EUA, encore nos EUA às 13h)

Final da medalha de ouro masculina – 15h30 ET (Peacock, NBC, Telemundo, bis às 12h nos EUA)

