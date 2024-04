Em Challengers, o personagem involuntariamente ambicioso de Zendaya muda o jogo do triângulo amoroso

Esta história contém spoilers para Desafiadores. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, dê uma olhada no nosso Crítica sem spoilers.

Os triângulos amorosos são tão antigos quanto o tempo, mas os desafios Central Entanglement oferece uma nova versão do clichê. Dois caras tentam se unir para chamar a atenção de uma garota, mas ela não está procurando alguém melhor para realizar sua fantasia de cerca branca. Tashi Duncan, de Zendaya, quer grandeza. Ela exige isso de si mesma e de quem deseja estar em sua companhia. Sem surpresa, o filme de Luca Guadagnino é mais sobre o relacionamento de Patrick (Josh O'Connor) e Art (Mike Feist) do que sobre o relacionamento com Tashi, mas Tashi não. Não estou apaixonado por nenhum deles. Ela gosta de tênis. E isso é Que O amor leva o trio à conexão emocional que procuram.

O filme salta entre linhas do tempo, acompanhando o trio durante a faculdade e suas carreiras, examinando sua dinâmica dinâmica enquanto Patrick e Art se enfrentam na linha do tempo da maioridade para competir no Aberto dos Estados Unidos. É revigorante ver uma personagem feminina, especialmente no centro de um filme romântico, cuja principal motivação não é encontrar um marido e constituir família. Tashi nunca hesita em se esforçar. Art e Patrick estão muito distraídos com seus próprios sonhos e desejos para ouvi-la.

Ele explica isso para eles no início do filme, depois que os dois a isolam em uma praia após a celebração da vitória no torneio júnior. “Vocês não sabem o que é tênis”, ele informa aos meninos, acrescentando: “É um relacionamento”. Ela explica como sua rival já estava apaixonada e que ela e seu oponente “foram para um lugar lindo”. O ápice de um voleio perfeito persegue Tashi, enquanto Art e Patrick tentam filmar a corrida para ela.

Patrick pensa que é o primeiro vencedor quando derrota Art nas finais do Campeonato Júnior no dia seguinte à festa na praia e consegue o número de Tashi. Sobre ela. Ela imediatamente o repreende quando percebe que ele está tentando manipulá-la – “O que faz você pensar que alguém vai me amar?” – mas Art está ocupado trabalhando para ser um jogador de tênis melhor enquanto Patrick viaja para baixo. Classificado no circuito profissional. É por isso que Tashi gosta de brincadeiras artísticas. Quando Patrick pede que ela pare de falar sobre tênis, Tashi perde o interesse e o relacionamento deles explode imediatamente. Horas depois, ela rasga o joelho e Art está lá para enxugar suas lágrimas e juntar os pedaços de seu coração partido.

Com suas ambições pessoais destruídas, Tashi volta a treinar. Ela não pode estar muito longe de seu jogo. Patrick fica temporariamente em segundo plano e Art se torna o motor do novo sonho de Tashi. Ele percebe que se estabelecer como o melhor namorado não é a escolha certa, então promete ser o melhor tenista. Este é o momento em que Kalai mais entende Tashi, mas também é sua queda.

O truque de Art funciona por um tempo. Ele e Tashi são casados ​​e têm um filho. Eles têm uma base e muito dinheiro. Ele se torna um grande tenista profissional, quase o melhor, mas fica cansado e eventualmente quer desistir antes de cumprir sua promessa de realizar o sonho de Tashi. Quando Tashi percebe seu abandono, seu carinho diminui.

Challengers não é um filme para os fracos de estômago para a traição. Se o filme fosse sobre Patrick ou Art encontrando o amor com Tashi, como ela oscila entre os dois seria crucial. Mas há uma razão para você ver o momento em que ele admite ser treinador de arte, mas nunca ver as cenas do casamento deles. Kalai lamenta que Tashi não aproveite o suficiente de sua vida de casado, mas Tashi nunca quer um presente. Seu objetivo ao longo do filme é fazer com que qualquer um desses homens queira a grandeza para si.

Na primeira metade do filme, Patrick termina com Dennis porque não quer falar sobre isso e não o leva a sério. Ele trai Art ao anunciar que quer desistir do jogo antes de vencer o Open, mas mesmo a traição exige que ele derrote Patrick em uma partida contra Art para que Tashi não tenha que adiar seu sonho novamente. Ela não demonstra interesse por nenhum deles quando não valoriza o amor e se destaca em seu jogo amoroso.

Muitos podem acusar Tashi de ser desagradável porque ela não retribui o afeto desses homens, mas na realidade, ela os interpreta tanto quanto eles a interpretam. Mesmo que ela não os ame, ela ainda se preocupa com eles. Ela faz sacrifícios por eles, especialmente a arte; Ela os encoraja; Ela os encoraja. Eles não podem dar a ela o que ela realmente deseja em troca, e essa frustração se transforma em ressentimento para todos os envolvidos.

Cada um desses relacionamentos vem com condições. Tanto Patrick quanto Art amam Tashi até que ele os faça brilhar ou se sentirem melhor consigo mesmos; Tashi os ama até que eles tentem ser os melhores depois de perderem o que ela mais ama ao machucar o joelho. Art e Patrick se apresentam em diferentes partes do filme como o papel dos seus sonhos, e quando eles falham, ela não os vê como desrespeitosos, ela os vê como impotentes. No final, todos usam uns aos outros para seu próprio ganho. O que há de especial nos Challengers é que ninguém, nem mesmo Tashi, é punido por isso. Na verdade, todos são recompensados ​​nos momentos finais do filme.

Estamos tão acostumados com filmes que priorizam as relações funcionais como objetivo final. O objetivo no Challengers é um voleio de tênis perfeito, mas também é uma metáfora para ir além dos seus limites. Quando você faz algo de todo o coração, você pode se tornar algo maior do que você mesmo. É um trio de personagens problemáticos e imperfeitos, mas eles encontram magia mesmo quando abandonam suas pretensões e colocam suas almas em risco. É realmente inspirador pensar que qualquer um de nós, seres humanos confusos e imperfeitos, pode alcançar a verdadeira conexão quando deixamos de lado o medo e o ressentimento e acertamos a maldita bola.

O clímax do filme acontece nas finais do Torneio Challengers, que culmina com Patrick e Art competindo por uma vaga no Aberto dos Estados Unidos. Quando chegam ao match point, Art descobre que Patrick e Tashi dormiram juntos na noite anterior, e Patrick sabe que Tashi não vai deixar Art. E nada disso importa. É aqui que Guadagnino mostra o seu estilo visionário como diretor.

Esta sequência final é tensa e hipnótica enquanto Art e Patrick golpeiam a bola para frente e para trás. É uma sinfonia de grunhidos, rangidos de tênis no asfalto e o barulho oco de uma bola de tênis de borracha fazendo contato com uma raquete. É suado, mas também glamoroso quando Art e Patrick finalmente alcançam o nível de tênis que Tashi tornou poético na praia anos atrás. Eles se entendem perfeitamente, e todos que os veem também. Como se estivessem apaixonados ou não. Eles vão a algum lugar lindo juntos. Art chegou à rede e saltou para a vitória final, acertando a bola e caindo nas mãos de Patrick.

Eles abraçam a alegria do momento. Não consigo nem ver quem ganha a partida porque neste ponto da história isso não importa. Esta é a primeira vez que Art e Patrick entendem a perseguição desde que conheceram Tashi. O ressentimento e a agressão passiva dos últimos dez anos desapareceram e os ex-melhores amigos conseguiram se conectar como nunca antes. Eles não teriam chegado naquele momento com outro oponente, e não teriam se permitido chegar lá se Tashi não tivesse pressionado os dois. Eles finalmente conseguem cumprir a promessa que fizeram a ela e todos ganham.

