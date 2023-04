GM interromperá a produção do Chevy Bolt EV e EUV ainda este ano

Em uma teleconferência com investidores, a CEO Mary Barra disse que a empresa planeja encerrar a produção de veículos elétricos e que, até o final de 2023, os modelos representarão a maioria das vendas de veículos elétricos da GM, e a empresa planeja construir mais de 70.000 deles. Este ano – representa uma taxa recorde de produção .

No entanto, as células da bateria do Bolt são baseadas em um design mais antigo e a GM usa seu calibre . De acordo com Barra, a GM converterá a fábrica na área de Detroit, onde produz Chevy Bolts, para que possa produzir eletricidade a partir de 2024.

O sistema de bateria do Bolt levou a alguns problemas sérios para a GM no passado. Em 2021, a GM transformou cada Bolt fabricado até aquele ponto em risco de incêndio devido a um defeito de fabricação da bateria. A empresa gastou cerca de US$ 1,8 bilhão nas questões.

Considerando o plano da GM de usar a mesma tecnologia de bateria em todos os seus modelos até 2035, faz sentido ajudar a acelerar a produção. A GM espera poder fabricar 600.000 caminhões elétricos por ano depois que a fábrica de Michigan for reformulada e atingir a produção total. A empresa pretende produzir 2 milhões de veículos elétricos anualmente entre os EUA e a China.

O tempo de mudança pode ser um pouco arriscado para a empresa. O Bolt, que chegou em 2016, é a opção mais acessível para um novo EV de uma grande montadora. No ano passado, o GM do Bolt EV 2023 foi de $ 26.595, mais uma taxa de destino de $ 995. A acessibilidade relativa ajudou a GM a atingir três trimestres consecutivos de recorde de entregas de Bolt EV e EUV, disse Barra. .

A GM diz que entregou mais de 20.000 EVs no último trimestre, muito longe dos 422.000 veículos. Embora a GM esteja no mercado de EV dos EUA, ela ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar a Tesla. Chegando no outono, espera-se que comece em torno de US $ 30.000, o que deve aumentar suas chances.

“Quando o Chevrolet Bolt EV foi lançado, foi um grande avanço tecnológico e o primeiro EV acessível que deu início ao futuro totalmente elétrico da GM”, disse o porta-voz da Chevy, Cody Williams. CNBC Em um comunicado. “A Chevrolet apresentará vários novos EVs baseados na plataforma Ultium ainda este ano em segmentos-chave, incluindo Silverado EV, Blazer EV e Equinox EV.”