Os Steelers se recuperaram tarde para vencer os Raiders por 23-18

Depois de uma semana de estreia difícil, o Pittsburgh Steelers parecia ter mudado a situação.

Os Steelers deram um salto antecipado e conseguiram sua segunda vitória consecutiva sobre o Las Vegas Raiders por 23-18 na noite de domingo.

Mesmo que os Raiders tenham chegado primeiro – o quarterback Jimmy Garoppolo acertou Davante Adams para uma pontuação de 32 jardas no primeiro quarto – o quarterback do Steelers, Kenny Pickett, respondeu imediatamente. Pickett acertou Calvin Austin para um touchdown de 72 jardas para empatar o jogo novamente. Austin estava totalmente aberto no meio do campo, e a jogada marcou o touchdown mais longo contra os Raiders na história do time. O recorde anterior veio em 1972 com “Recepção Imaculada”.

Os Steelers encerraram quase completamente o ataque dos Raiders a partir de então. Pittsburgh marcou três field goals consecutivos antes de Pickett acertar Pat Freiermuth para outro touchdown no terceiro quarto. Isso deu aos Steelers uma vantagem de 23-7.

Adams marcou pela segunda vez no final do quarto período, e os Raiders transformaram sua primeira conversão de dois pontos em um jogo de um placar nas últimas oito tentativas. Então, depois de entrar na zona vermelha, os Raiders se atrapalharam com pouco mais de dois minutos para voltar a cinco pontos.

Os Raiders fizeram uma última parada e recuperaram a bola faltando 12 segundos para o fim, mas Garoppolo lançou sua terceira interceptação para encerrar o jogo. Os Steelers venceram por cinco pontos.

Pickett terminou a noite com 16 de 28 para 235 jardas e dois touchdowns. Najee Harris teve 65 jardas em 19 corridas pelo Pittsburgh. Garoppolo terminou a noite com um recorde de 28-44 para 324 jardas, com dois touchdowns além de suas três interceptações. Adams teve 172 jardas em 13 recepções.

