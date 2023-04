2023 NFL Draft Trade Tracker: Ofertas para escolhas de primeira rodada

Funcionários da ESPN6 minutos de leitura

Yates: Os texanos negociaram para obter Will Anderson Jr. Field Yates troca Texans para escolher Will Anderson Jr. Quebrou até 3 grandes.

Nós rastreamos todas as negociações da primeira rodada envolvidas O Draft da NFL de 2023 viu oito das 15 primeiras escolhas mudarem de mãos – incluindo a escolha nº 1 que o Chicago Bears deu ao Carolina Panthers. Essas negociações datam de mais de dois anos, quando o Los Angeles Rams enviou sua primeira rodada para o Detroit Lions como parte de um pacote para adquirir o quarterback Matthew Stafford.

O quarterback veterano não é o único quarterback de grande nome na primeira rodada do draft deste ano. As negociações para Russell Wilson, Trey Lance e Deshaun Watson terão um impacto, sem mencionar a negociação de segunda-feira entre o Green Bay Packers e o New York Jets envolvendo Aaron Rodgers.

Aqui estão todos os acordos de escolha do draft para as escolhas do primeiro dia deste ano, incluindo uma escolha em sua quarta equipe. Seria a escolha nº 29 que ia do San Francisco 49ers ao Miami Dolphins, do Denver Broncos ao New Orleans Saints em acordos que incluíam Lance, o edge rusher Bradley Chubb e o novo técnico do Broncos, Sean Payton.

Além disso, veja a escalação completa do draft e acompanhe todas as 259 escolhas Grandes oportunidades.

Minuta de contratos diários

Aqui estão as negociações feitas no primeiro dia do Draft da NFL, começando pela mais recente:

Data: 27 de abril de 2023

O Detroit Lions trocou uma escolha de primeira rodada (nº 6) com o Arizona Cardinals por uma de primeira rodada (nº 12) e uma de segunda rodada (nº 34). Não. A 6ª escolha foi originalmente negociada do Los Angeles Rams para o Lions na troca de Matthew Stafford, enquanto os Cardinals pegaram a 12ª escolha na primeira rodada do Houston Texans. Os Cardinals usaram a escolha para draftar o ataque ofensivo do estado de Ohio Paris Johnson Jr..

Data: 27 de abril de 2023

Houston Texans no. 12, enviando sua escolha de segunda rodada (nº 33) e escolhas de primeira e terceira rodada em 2024 para o Arizona Cardinals para a escolha de primeira rodada (nº 3) e quarta dos Cardinals. -Este exame anual (nº 105). Os Texans usaram a escolha para selecionar o edge rusher do Alabama Will Anderson Jr.. Os Cardinals trocaram a escolha nº 12 com os Leões para negociar o draft do ataque ofensivo do estado de Ohio, Paris Johnson Jr.

Contratos pré-draftday

Aqui estão as negociações que antecederam o Draft da NFL, começando com as mais recentes:

Data: 24 de abril de 2023

Em um acordo que incluiu o quarterback Aaron Rodgers, os Jets enviaram várias escolhas para os Packers, incluindo a primeira rodada deste ano (nº 13). Junto com o primeiro turno, os Jets enviaram um segundo turno (nº 42) e um sexto turno (nº 207) no draft de 2023 e um segundo turno condicional em 2024, que poderia se tornar um primeiro turno se Rodgers tocam. 65% das fotos dos Jets em 2023. Junto com Rodgers, os Jets conquistaram o Packers na primeira rodada (nº 15) e na quinta rodada (nº 170) este ano.

Data: 10 de março de 2023

Os Panteras trocaram quatro escolhas de draft e o wide receiver DJ Moore para Pierce pela escolha nº 1 no draft de 2023. Pierce conseguiu a primeira rodada de Carolina este ano (nº 9), a segunda rodada (nº 61), a escolha de primeira rodada dos Panthers em 2024 e uma escolha de segunda rodada em 2025 com Moore. Alabama usou a escolha nº 1 do Panthers no quarterback Bryce Young.

Data: Jan. 31, 2023

A escolha nº 29 encontrou sua quarta casa quando o Broncos a enviou para o Saints como parte de um pacote para o ex-técnico do New Orleans, Sean Payton. Santos não. A escolha número 29 – que foi originalmente enviada dos 49ers para os Dolphins como parte da troca de Trey Lance e depois dos Dolphins para os Broncos no negócio de Bradley Zubb – e a escolha de segunda rodada de 2024 de Denver para Payton e a terceira escolha dos Saints Escolha de primeira rodada em 2024.

Data: 1º de novembro de 2022

Os Dolphins são o No. 29, Chase Edmonds e uma escolha de quarta rodada em 2024 para o Broncos por Bradley Chubb e uma escolha de quinta rodada em 2025. Os Dolphins escolheram o 49ers pela primeira vez em 2021 do No. Recebeu 29 escolhas, o que permitiu ao 49ers selecionar o quarterback Trae Lance.

Data: 4 de abril de 2022

O Philadelphia Eagles pegou a décima escolha como parte de uma troca que recebeu as escolhas de primeira, terceira e sétima rodada do Saints em 2022 e uma de segunda rodada em 2024, enquanto enviou duas escolhas de primeira rodada para New Orleans. 2022 e uma escolha de sexta rodada. O Saints usou uma das escolhas de primeira rodada do ano passado para trocar pelo wide receiver Chris Olave e a segunda pelo ativo tackle Trevor Benning, enquanto os Eagles enviaram a escolha de primeira rodada do ano passado para o Tennessee Titans pelo wide receiver AJ Brown.

Data: 18 de março de 2022

O Cleveland Browns trocou escolhas de primeira rodada em 2022, 2023 e 2024, junto com uma escolha de terceira rodada em 2023 e uma escolha de quarta rodada em 2024, dando ao Houston Texans um alto preço para conseguir um quarterback estrela. Quarterback Deshaun Watson e uma escolha de quinta rodada em 2024. Os texanos trocaram a primeira rodada do ano passado (nº 13) com os Eagles pela escolha nº 15, que eles usaram em Kenyon Green. Os Texans selecionaram o No. Eles o usaram para negociar até 3 e draftar o edge rusher do Alabama, Will Anderson Jr.

Data: 8 de março de 2022

O Broncos deu um grande salto e tentou resolver o dilema do quarterback. Eles trocaram o tight end Noah Fant, o quarterback Drew Lock, o defensive end Shelby Harris, 2022 (No. 9) e 2023 (No. 5) escolhas de primeira rodada e uma escolha de quinta rodada em 2022 (No. 145) para o Seahawks. Em troca do quarterback Russell Wilson e uma escolha da quarta rodada de 2022 (nº 116). Os Seahawks ficaram em 9º lugar em 2022. Carlos Cruz.

Data: 26 de março de 2021

Os Dolphins enviaram ondas de choque em toda a NFL ao trocar a escolha nº 3 no draft de 2021 para o 49ers pela escolha nº 3. 102) em 2022 e uma escolha de primeira rodada em 2023. Os Dolphins trocaram uma escolha de primeira rodada de 2022 com o Kansas City Chiefs pelo receiver Tyreek Hill. A escolha de 2023 fez sua própria viagem, indo para o Broncos para o edge rusher Bradley Chubb e depois para o Saints como compensação pela contratação de Sean Payton como treinador principal.

Data: Jan. 30 de 2021

O Los Angeles Rams liderou o caminho para o campeonato Super Bowl LVI com o quarterback Jared Goff, uma escolha da terceira rodada em 2021 e escolhas da primeira rodada em 2022 (No. 32) e 2023 para o quarterback Matthew Stafford para o Detroit Lions. O Lions usou a escolha de 2022 para negociar com o Minnesota Vikings para selecionar o wide receiver Jameson Williams.