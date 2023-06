Veja por que Kim Kardashian e Kourtney Kardashian estão brigando

Kourtney Kardashian acusou Kim Kardashian de ver tudo, incluindo seu casamento em 2022 com Travis Parker, como uma oportunidade de negócio. (Fotos: Getty Images)

Os fãs estão começando a ver por que há tensão entre Kim Kardashian e Kourtney Kardashian. No último episódio As KardashiansPor que Kourtney está chateada com Kendall Jenner sobre a colaboração de Kim com Dolce & Gabbana

“Quando estávamos em nosso casamento, acho que Kim teve essas conversas com Dolce que eu não sabia”, começou Kourtney.

Kourtney e Travis Barker usaram Dolce & Gabbana quando disseram “sim” em maio passado. Na verdade, a casa de moda criada parece não apenas para o casal feliz, mas para todo o clã KarJenner. Alguns até especularam sobre designers Patrocinadas Dolce & Gabbana nega fim de semana de luxo.

Naquele dia As Kardashians, Courtney compartilhou como ela teve um relacionamento pessoal próximo com Stefano Cabana e Domenico Dolce ao longo dos anos, e é por isso que ela os procurou para fazer a curadoria de seu visual de casamento. Então, como Kim se envolve em tudo isso? Após o casamento de Kourtney, o co-fundador da Skims foi convidado a dirigir criativamente o desfile de Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão. A 3ª temporada começa enquanto Kim se prepara para o evento.

“Sinto que há tantas oportunidades”, chorou Kourtney. “Sinto muito, isso me deixa triste.”

“Eu odiaria que isso o afetasse gravemente”, disse Kendall.

“Não se trata de negócios, há muito mais e é mais sobre machucar sua irmã. É sobre duplicar meu casamento”, explicou Kourtney. “É estúpido porque é uma coisa profunda. Ele agarra tudo em seu caminho. Tanta abundância, ou excesso, nunca é suficiente. Não é certo não fazer nada ou rejeitar algo. Não adianta.”

Uma emocionada Kourtney disse que Kim “não estava feliz com meu casamento”, enquanto todos os outros disseram que eles se divertiram “muito”.

“É tão incrível, eu amo toda essa vibração”, disse Kourtney, acrescentando que Kim nunca deu a entender na época que estava interessada em algum tipo de parceria com os designers. A estrela da realidade acrescentou que “nunca” diria a alguém para não fazer algo.

“Eu acho que é subconsciente também [Kim] Ela vê tudo o que eu coloco lá fora e ela toma isso como seu, e ela nem mesmo vê isso,” Kourtney continuou. “Ela vê isso como um cifrão, mas para mim, eu vejo isso, eu vejo isso, ‘Oh, você esteve lá, você não está feliz.

De acordo com Kourtney, “todo mundo disse alguma coisa” sobre o “redemoinho” de Kim durante o casamento.

Kourtney contou como ficou chateada com a falta de comunicação da momager Kris Jenner sobre a oportunidade de negócios de Kim. “Mamãe nunca mencionou isso para mim”, exclamou ela.

“Não acho justo como foi tratado”, admitiu Kendall.

“Mamãe sente que tem – como se ela tivesse quase direito, ela não precisa da minha permissão”, disse Courtney. “Se eu fizesse isso com Kim, ela ficaria furiosa.”

Kourtney continuou: “Foi muito pessoal para mim. Acho que é por isso que fere meus sentimentos. Este é meu casamento de verdade. Você se inscreveu para fazer este desfile de moda no ano em que sua irmã se casou. Não. Faça no mesmo ano em que chegar saiu quatro meses depois. Eu não é como se a campanha deles tivesse feito isso, e então ela fez isso. Tipo, quem se importa? É um negócio. É o meu casamento de verdade, não é um negócio para mim. Eu fiz porque parecia pessoal.”

Kourtney expressou seu descontentamento em um discurso de grupo familiar quando Kris pediu a todos que promovessem as camisetas Dolce & Gabbana de Kim.

“É isso, apenas me ignore. Ninguém viu nada que faça isso parecer estranho?” Courtney gemeu. “Realmente parece inautêntico para mim, não posso fingir e não tenho vontade de apoiá-lo. Não falei com minha mãe sobre isso desde então.”

“Acho que a pior coisa é se você está falando sobre como se sentiu bem no momento do seu casamento e como, quando ela o faz, isso apenas derruba tudo”, admitiu Kendall. “É uma loucura, todo mundo é louco.”

O episódio termina com Kim se preparando para o show em Milão. Kris e Khloé Kardashian estiveram na Itália para apoiá-la.

“Hum, você viu as coisas do Cort?” Klaus perguntou.

“Não, ela está tão brava comigo?” Kim respondeu. “Ela está brava comigo?!”

“Mamãe é louca, todo mundo. Ela é – é uma loucura”, acrescentou Kloss.

“sobre o que?” Kim perguntou. “Estou fazendo isso?”

“Lealdade”, respondeu Klose. “É selvagem.”

“Uau”, disse Kim.

“Não é racional”, exclamou Klose.

“Ela está brava por eu estar fazendo a coisa Dolce”, disse Kim, tentando processar a coisa toda.

“Ela não te disse especificamente… isso não é bom, da parte dela”, acrescentou Khloé.

Em seu depoimento, Kim disse que foi “a primeira vez” que ouviu que Kourtney estava chateada.

“Eu não poderia ter sido mais atencioso”, disse ele. “Eu disse … por respeito a Kourtney, não faça nada que Kourtney vestisse em seu casamento. Ela não sabe que tenho uma série de e-mails implorando para ela adiar por um ano.”

Kim continuou: “O que eu percebi nesta vida é que todo mundo tem sua própria verdade sobre como eles acham que algo aconteceu. É estranho, você sabe, mas vai sair no programa. É a nossa terapia.”

Novos capítulos As Kardashians Sintonize às quintas-feiras às 12h ET no Hulu.