Acidente de helicóptero em Fort Campbell: 2 helicópteros Blackhawk caem durante missão de treinamento em Kentucky, matando 9 soldados, diz o Exército.

Nove soldados americanos morreram quando dois helicópteros da 101ª Divisão Aerotransportada caíram na quarta-feira no sudoeste do Kentucky, disseram autoridades. Não houve sobreviventes.

Autoridades do vizinho Fort Campbell disseram que dois helicópteros HH-60 Blackhawk caíram no condado de Drick, perto da fronteira com o Tennessee, por volta das 22h. disse Quinta-feira cedo. “Eles estavam em treinamento de rotina quando o incidente ocorreu”, disse a base em um comunicado. Facebook.

Os helicópteros são aeronaves de evacuação médica e acredita-se que o acidente tenha ocorrido enquanto eles voavam, não durante um exercício de evacuação médica, Brig. O general John Lupas, vice-comandante da 101ª Divisão Aerotransportada, disse durante uma coletiva de imprensa na manhã de quinta-feira em Fort Campbell.

Ele disse que não houve mais vítimas ou feridos porque o avião caiu em um campo aberto em frente à área residencial.

Os nomes dos mortos não serão divulgados até que suas famílias sejam notificadas, disse Lupas.

“Vamos fazer o que sempre fazemos”, disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, durante uma coletiva de imprensa, reconhecendo as famílias dos soldados mortos. “Vamos abraçar essas famílias e ficar com elas, não apenas por dias, mas por semanas, meses e anos”.

Uma equipe de investigação do Exército de Fort Rucker, Alabama, irá ao local do acidente para investigar a causa, disse Lupas.

O acidente ocorre menos de dois meses depois que dois guardas nacionais do Tennessee foram mortos quando um UH-60 Blackhawk caiu durante um vôo de treinamento no Alabama.

No geral, os militares tiveram uma média de cinco mortes por ano em acidentes de aviação em serviço desde o ano fiscal de 2018. Centro de Prontidão de Combate do Exército dos EUA.

“Este é um dia difícil para os militares”, disse a secretária do Exército, Christine Wormuth, na quinta-feira, ao discutir o acidente durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado. “Obrigado por seus comentários, pensamentos e orações pelas famílias de nossos soldados mortos. Nossos corações estão com eles.

O líder da minoria no Senado de Kentucky, Mitch McConnell, disse: “Estou arrasado ao saber que nosso bravo 101º Aerotransportado foi morto em um acidente de helicóptero militar em Kentucky.” Twitter. “Minha equipe está em contato com oficiais do exército e das forças terrestres. À medida que aprendemos mais, por favor, ore por nossos membros do serviço e suas famílias.