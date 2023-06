A endometriose é geralmente causada por bactérias encontradas no intestino e na boca

Comente esta história Comente

Um crescente corpo de pesquisa aponta para uma possível ligação entre a endometriose, uma doença crônica que causa dor debilitante, e bactérias comumente encontradas na boca e no trato gastrointestinal. A endometriose tem intrigado os médicos há anos. A condição afeta aprox. 10 por cento de mulheres em todo o mundo e muito mais 11 por cento Na América. Os cientistas teorizaram sobre possíveis gatilhos, mas atualmente a causa raiz é amplamente desconhecida, o que significa que as opções de tratamento são limitadas.

Em um estudo publicado na quarta-feira na revista Science Translational Medicine, pesquisadores japoneses analisaram amostras de esfregaço vaginal de 155 mulheres – 76 mulheres saudáveis ​​e 79 mulheres com endometriose. Eles descobriram que 64 por cento das mulheres com endometriose testaram positivo para bactérias do gênero Fusobacterium. Menos de 10% das mulheres saudáveis ​​carregavam a bactéria no útero.

Após a descoberta inicial, os pesquisadores usaram modelos de mouse para investigar mais a fundo o link. Eles encontraram um aumento nas lesões endometrióticas depois que ratos foram injetados com fusobacterium. Quando deram antibióticos aos camundongos, o número e o peso das lesões diminuíram significativamente.

Algumas cepas de Fusobacterium são inofensivas, mas outras podem causar infecções graves em humanos. A Fusobacterium está associada a doenças bucais, como periodontite e amigdalite, mas esta é a primeira vez que a bactéria é associada a problemas no sistema reprodutor feminino.

Um dos autores do estudo, Yutaka Kondo, biólogo especializado em câncer da Escola de Medicina da Universidade de Nagoya, no Japão, descreveu a descoberta como um avanço no campo da saúde feminina.

“Antes, ninguém pensava que a endometriose vinha de uma infecção bacteriana, então essa é uma ideia muito nova”, disse Kondo. READ China falha em revisão de segurança dos produtos da Micron e bloqueia algumas compras

A endometriose é uma condição em que tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do útero. As úlceras causam cólicas menstruais dolorosas e problemas digestivos e podem levar à infertilidade. Pesquisas anteriores sugerem que a menstruação retrógrada pode ser influenciada por uma predisposição genética ou por hormônios, embora ninguém saiba a causa exata.

O controle da natalidade, uma opção hormonal que interrompe a menstruação de uma pessoa, é um dos tratamentos para a endometriose. Mas é eficaz apenas quando uma pessoa toma a pílula. Assim que param a medicação que estão tentando engravidar, a dor recomeça. E como 30 a 50 por cento das pessoas com endometriose sofrem de infertilidade, elas podem passar meses tentando engravidar enquanto vivem com dores excruciantes.

A única “cura” para a endometriose é remover os órgãos reprodutivos de uma pessoa.

Allison K., endocrinologista reprodutiva do Centro de Fertilidade de Illinois, que não participou do estudo. “A medicina coloca um band-aid nisso”, diz Rodgers.

“Posso lhe dar um remédio para interromper a menstruação; Posso lhe dar pílulas anticoncepcionais; Posso lhe dar remédio para dor; Posso cortá-lo cirurgicamente ”, disse ela. “Mas ainda não descobrimos a causa e, uma vez que começamos a descobrir a causa, podemos projetar abordagens direcionadas ao tratamento”.

Embora nenhum tratamento definitivo possa ser derivado deste novo estudo, Kondo enfatiza que a descoberta estimulará a pesquisa de mais tratamentos potenciais.

“Se isso for realmente verdade para outras pacientes, valeria a pena examinar o microbioma de pacientes com endometriose de uma população maior e avaliar se existe uma combinação de diferentes agentes infecciosos que causam inflamação e agem no tecido como a endometriose”, disse Raymond. Manohar Anjan é diretor do Laboratório de Pesquisa em Biologia de Células Tronco e Medicina Regenerativa no Brigham and Women’s Hospital em Boston. READ Oh da! O colapso das criptomoedas atingiu o sistema financeiro real

Anjan, especialista em endometriose, diz que ficaria “surpreso” se houvesse uma correlação absoluta e que “merece mais investigação”.

Anjan e Rodgers observaram que o tamanho da amostra era pequeno e afirmaram que os resultados do estudo não recomendam automaticamente antibióticos para pacientes com endometriose.

Ainda assim, Rodgers descreve os resultados de maneira semelhante “mesmo que estejam na infância”. Ela e outros especialistas acreditam que este é um ponto de partida para pesquisas futuras.

“Estudos como este são empolgantes – para cada 1.000 pessoas, talvez apenas uma faça um avanço”, disse Rodgers. “Mas uma vez que descobrimos por que as células endometriais de algumas pessoas são mais pegajosas, podemos procurar alvos para cura”.