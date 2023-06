Decisão de Taxa do BCE, Decisão de Taxa do Banco Central

19 minutos atrás

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro em 25 pontos base para 3,5%.

O aumento está em linha com as expectativas, uma vez que o Banco continua a combater a inflação persistente na zona do euro.

As expectativas de núcleo da inflação também foram revisadas para 5,4% em 2023, 3% em 2024 e 2,2% em 2025, de acordo com dados do Eurosistema, o que significa que o banco central agora não espera atingir sua meta. 2% antes de 2026.

– Hannah Ward-Glenton