Elon Musk impõe restrições estritas de ‘limitação de taxa’ aos usuários do Twitter

O tesla (D.S.L.A), que pagou US$ 44 bilhões pelo Twitter no ano passado, disse que o Twitter impôs “limites temporários” devido à “raspagem excessiva de dados e manipulação de computador”.

O que é ‘limitação de taxa’ do Twitter?

Os usuários do Twitter que receberam esta mensagem atingiram um limite de quantos tweets podem ler ou rolar.

Inicialmente, Musk disse que as contas verificadas podiam ler 6.000 postagens por dia, enquanto as contas não verificadas podiam ler 600 postagens diárias e as novas contas não verificadas apenas 300.

Na tarde de sábado, Musk disse que os limites de taxa aumentariam para 8.000 postagens por dia para contas verificadas, 800 para contas não verificadas e 400 para novas contas não verificadas.

Na noite de sábado, Musk twittou que os limites de pagamento serão de 10.000 postagens por dia para contas verificadas, 1.000 para contas não verificadas e 500 para novas contas não verificadas.

Musk não especificou quando os limites terminariam.

Essas restrições causaram grande frustração e surpresa entre os usuários do Twitter. De repente, eles recebem mensagens como “Limite de taxa excedido” ou “Algo deu errado. Tente recarregar”.

Mesmo os usuários verificados não demoram muito para atingir os limites de pagamento enquanto navegam pelos tweets e respostas. Os usuários podem twittar a si mesmos, muitas vezes reclamando das novas restrições, mas outros usuários podem não conseguir ler essas postagens.

Por que o Twitter limitou o aplicativo?

Na sexta-feira, Elon Musk disse que as empresas de inteligência artificial estão descartando a plataforma de dados para treinar chatbots gratuitamente. “Quase todas as empresas que usam IA, desde startups até algumas das maiores empresas da Terra, estão produzindo grandes quantidades de dados”, tuitou ele na sexta-feira.

O Twitter aumentou significativamente os preços de sua interface de programação de aplicativos, ou API, que permite que terceiros analisem alguns dados do Twitter e criem ferramentas com eles.

Na sexta-feira, o Twitter restringiu o acesso a tweets individuais por titulares de contas.

Alguns observadores questionaram se a extração de dados era o verdadeiro motivo dos limites de pagamento do Twitter.

Desde que assumiu o Twitter no outono passado, Musk cortou funcionários para cortar custos, mas a receita com anúncios caiu. Ele tentou aumentar a receita de assinaturas, mas o Twitter Blue Signatures de US$ 8 por mês não estava nem perto de compensar a diferença nas vendas de anúncios.

Elon Musk nomeou recentemente Linda Yaccarino como CEO do Twitter. Ele era chefe de vendas de publicidade da NBCUniversal.

Você pode obter um limite de pagamento do Twitter?

Alguns serviços, como o Hootsuite, oferecem uma maneira de contornar os limites de pagamento do Twitter por enquanto. Esses serviços permitem que os usuários criem diferentes colunas para suas timelines do Twitter (e muitas vezes outras plataformas sociais), bem como listas, mensagens diretas, notificações e pesquisas de palavras-chave.

