USWNT vence a Colômbia por 3 a 0 e avança para as semifinais da Copa Ouro

A Seleção Feminina dos EUA sobreviveu a um difícil teste contra a Colômbia nas quartas de final da Copa Ouro W da CONCACAF no domingo, vencendo por 3 a 0 graças aos gols de Lindsey Horan, Jenna Nighswonger e Jaedyn Shaw.

Embora ambas as equipes tentassem deixar sua marca cedo, o USWNT conseguiu lidar tanto com os ataques da Colômbia, que contaram principalmente com Linda Caicedo, quanto com o acúmulo de cartões amarelos por problemas físicos. Foi mais uma prova de que Naomi Kirma e Shaw são titulares obrigatórios do USWNT.

A penalidade antecipada dá o tom

Aos 11 minutos, o zagueiro colombiano Zorelyn Caraballi deu uma cotovelada em Alex Morgan, resultando em pênalti para os Estados Unidos e cartão amarelo para Caraballi. Foul Masala é apenas o começo. No mínimo, foi um lembrete de que Morgan tem seu corpo nesta equipe há muito tempo.

Na área, Morgan reclamou a bola e por dois minutos Trinity Rodman e Sam Coffey se chocaram de cabeça para tentar atrasar o pênalti da Colômbia.

O USWNT prefere uma transferência regular para isso. Quando Horan recebeu a bola de Morgan, houve uma última tentativa de uma pequena distração do PK da Colômbia (que não recebeu cartão). Um grande momento do capitão do time para dar o tom da noite de domingo em Los Angeles, Horan converteu de forma limpa o pênalti para dar ao USWNT uma vantagem de 1-0. Também foi uma distração do que aconteceria na próxima fase da partida.

Jogos mentais

Após a confusão dos pênaltis, os EUA responderam com seu próprio tipo de jogos mentais, pressionando forte no campo e forçando reviravoltas na área, talvez tentando capitalizar o momento taticamente e emocionalmente.

Morgan recebeu cartão amarelo aos 18 minutos por alguma postura na área da Colômbia, e Rodman fez o mesmo aos 20 minutos. Horan pode ser visto tentando se impor entre os soldados combatentes; Com quatro cartões amarelos acumulados e um árbitro faltando ou recusando-se a atender às chamadas, era seu dever manter todos no mesmo nível. Horan recebeu amarelo aos 67 minutos por levantar a perna na direção de um jogador que o empurrou para baixo.

Honestamente, é uma tensão que pode fazer com que a meia Emilie Sonnet ganhe um amarelo e vá para a Colômbia. Se a única consideração for sua capacidade de enganar outras equipes, Sonnett será um titular inquestionável.

Alex Morgan: “Você não sabe de onde venho.” pic.twitter.com/FOWbvuMxb3 – Juan Vargas (@agoodjuan) 4 de março de 2024

O gol de Jenna Nicewonker aos 22 minutos acalmou as coisas, mas foi um jogo muito disputado e físico. Foi um forte teste à capacidade da equipa em resistir a um adversário que não só a motivou, mas também teve a capacidade técnica para punir imediatamente qualquer deslize de foco. A resposta hábil e decididamente honesta de Shaw ao terceiro gol em particular é um grande exemplo da mentalidade implacável que ajuda a impulsionar esta equipe.

A goleira norte-americana Alyssa Naher mencionou o aspecto mental quando questionada sobre o que ela achou que mais se destacou para o time: “Acho que foi a intensidade com que começamos do primeiro ao minuto 90”, disse ela.

Alvo Nicewonker, clique em recompensa

Desde as Olimpíadas de Tóquio, muitos esperam pela próxima leva de jovens jogadores para terem a chance de se estabelecerem no cenário do USDNT. Esse processo pode não ter acontecido rápido o suficiente para aumentar as chances do time na Copa do Mundo do verão passado, mas a escalação de domingo deu a esses talentos em ascensão um teste em uma partida competitiva de mata-mata.

Ao longo do primeiro tempo, Shaw foi perigoso na defesa da linha de frente e nos primeiros 20 minutos fez bem ao acertar um chute que passou por cima da trave. Na ala direita, Rodman reconheceu o que estava em jogo e deu a conhecer a sua presença à Colômbia. No entanto, foi um passe experiente de Morgan que deu outra grande oportunidade a Nicewonger, o seu segundo golo internacional sénior.

Bola do cachorro.

Um toque de Alex.

Conclusão de Jenna. Linda 😍 🎥 » @Ataque Terceiro pic.twitter.com/1btPeOofIB – Seleção Nacional de Futebol Feminino dos EUA (@USWNT) 4 de março de 2024

O ano passado foi um ano marcante para Nighswonger, ganhando o NWSL Rookie of the Year como parte da corrida de Gotham ao título da NWSL. Ele já deu alguns destaques para sua sequência, incluindo seu primeiro gol internacional de pênalti contra a República Dominicana na fase de grupos. Apresentada a uma oportunidade de gol durante o jogo de domingo, ela bateu perfeitamente na área para deslizar para a bola de cabeça de Morgan e chutar do segundo poste para a rede.

A juventude e a tenacidade do USDNT ajudaram a impedir que a Colômbia se recuperasse, pois dependia de sua defesa ágil. Em vez de acalmar os EUA, as tentativas da série de jogos mentais acenderam uma centelha mais produtiva nos jogadores mais jovens do time. Isto foi crucial para a recuperação da Colômbia na defesa, com os toques desleixados e os passes rápidos do adversário a conduzirem a reviravoltas promissoras.

É uma motivação que não tem sido vista com frequência nesta equipe nos últimos dois anos de mandato de Vladko Antonovski.

Shaw brilha novamente

Uma das maiores decisões iniciais que a futura técnica dos EUA, Emma Hayes, terá de tomar nas Olimpíadas deste verão é quais jogadores de uma linha ofensiva promissora viajarão para Paris. Alguns parecem presos, enquanto outros dependem da forma e da saúde: o aparentemente revitalizado Morgan e o retorno de Mallory Swanson. A dupla de Gotham, Lynn Williams e Midge Burse, também tem muito a dizer em seu caso de inclusão.

Não se esqueça de contar o Shaw do San Diego Wave entre os candidatos. Na verdade, ela pode estar mais perto de se juntar ao grupo da “coisa certa” do que algumas estimativas.

Vencedor do prêmio de Jovem Jogador do Ano do Futebol dos EUA em 2022, Shaw não foi menos eletrizante em San Diego. Com 19 anos em novembro, ele esteve sempre presente em todas as fases como lateral-esquerdo titular aos domingos. Sua pressão foi fundamental para desestabilizar a defesa colombiana, enquanto sua movimentação em sincronia com Morgan e Rodman foi bem colocada no final do primeiro tempo.

Particularmente útil para sua campanha olímpica é sua versatilidade, capaz de alinhar como ala e atuar como meio-campo de ataque central. Este último aspecto será útil à medida que o verão se aproxima, especialmente depois do turno sem brilho de Corbyn Albert no domingo, dependendo da saúde de Caterina Macario e Rose Lavelle. Cada torcedor terá seu nível de preferência, mas a completude do jogo de Shaw fará dele um grande desprezo se ele perder a seleção olímpica.

Oscilação de velocidade de Nahar

Em sua 100ª participação nos EUA, ele ajudou a preservar o time sem sofrer golos contra a Colômbia, mas, mais importante, ajudou a estabilizar outros jogadores de seu elenco e a impulsionar o ímpeto emocional.

Alyssa Neiher está chegando em grande em sua 100ª internacionalização 😮‍💨 pic.twitter.com/1hLSc71zFk – Atacando Terceiro (@AttackingThird) 4 de março de 2024

O primeiro (acima) já lembrava a habilidade de Neher, com o segundo chute de Ilana Izquierda exigindo uma defesa em mergulho para cobrir o canto mais distante do gol.

Vimos Naeher e Casey Murphy até agora neste torneio do USWNT, mas na noite de domingo, Naeher lembrou a todos de suas habilidades de defesa de arremessos. Ela também estava disposta a jogar fora da área para impedir os corredores individuais da Colômbia. À medida que a equipe avança para as semifinais contra o Canadá, na quarta-feira, pode ser difícil voltar a qualquer rotação planejada na posição de goleiro, para que o ímpeto de Nehar possa ser sustentado pelo restante da Copa Ouro.

(Foto: Brad Smith/Getty Images para USSF))