Obtenha a melhor tecnologia do MWC 2024 agora

O Samsung Galaxy Book 4 começa em US$ 1.320 para o modelo básico 360, US$ 1.670 para o Pro, US$ 2.120 para o Pro 360 e US$ 2.620 para o Ultra. No entanto, agora você pode obter economia direta nesses novos laptops, cujo preço cai para US$ 1.100 para o modelo básico 360, US$ 1.450 para o Pro, US$ 1.900 para o Pro 360 e US$ 2.400 para o Ultra. Além disso, você pode ganhar até US$ 800 em negociações instantâneas. Observe que você pode atualizar o processador e os gráficos, mas isso terá um custo extra.