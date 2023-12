Mayim Bialik fora do Jeopardy – The Hollywood Reporter

Mayim Bialik

Jeopardy Productions Inc.

Mayim Bialik não está mais em contato Perigo.

O A teoria do Big Bang diplomado Publicados em sua conta de mídia social verificada na sexta-feira Perigo Os produtores Sony Pictures Television disseram que “não apresentariam mais a versão distribuída”. Perigo.”

Bialik – e o co-apresentador Ken Jennings – foram ambos nomeados para o Daytime Emmys, revezando-se na palestra deixada vaga pela gestão do amado Alex Trebek. A Sony contratou Bialik e Jennings para dividir as funções de apresentador do game show sindicalizado de longa duração no ano passado, e a série passou por uma transição caótica que agora vê o ex-showrunner Mike Richards escolhido para o papel de apresentador. Uma série de jurados convidados. Ele foi libertado uma semana depois, após vários meios de comunicação, incluindo O repórter de HollywoodEle relatou casos anteriores de discriminação em que esteve envolvido durante sua gestão como produtor executivo. O preço está certo. Outros relatos incluem piadas grosseiras e ofensivas que ele fez durante um podcast de curta duração que apresentou em 2013-14. Richards baleado em um dia – o equivalente a uma semana Perigo! Episódios – antes de deixar o cargo de apresentador. A Sony o demitiu como showrunner logo depois.

Michael Davis assumiu como showrunner no ano passado, quando foi anunciado que Sonny Jennings e Bialik dividiriam as funções de apresentador.

Um porta-voz da Sony compartilhou uma declaração O repórter de HollywoodMayim Bialik anunciou que não apresentará mais uma versão sindicalizada de Perigo!. A fim de manter a continuidade para nossos telespectadores, decidimos ter um âncora para o programa sindicalizado na próxima temporada e Ken Jennings será o único âncora do sindicato. Perigo!. Estamos verdadeiramente gratos a Mayim por todas as suas contribuições Perigo!E esperamos continuar trabalhando com ele nos especiais do horário nobre.

Bialik já apresentou especiais do horário nobre. Risco de celebridade e campeonatos universitários.