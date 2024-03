O aviador Teixeira, parecendo um pouco mais jovem do que realmente era, mas mais corpulento do que aparentava anteriormente, foi conduzido ao tribunal lotado vestindo um macacão laranja.

Entre o público estavam a mãe, o pai e o padrasto do aviador Teixeira, membros da mídia e uma multidão de curiosos funcionários do tribunal que entravam e saíam à medida que a audiência de uma hora se desenrolava.

Os promotores começaram listando as irregularidades do aviador Teixeira: quando ele imprimiu documentos confidenciais e os publicou na rede social Discord, confirmando que não havia ninguém ali; Ele erroneamente acreditava que o anonimato e a “negação plausível” poderiam ser mantidos na Internet; Como ele excluiu bate-papos, desativou um canal do Discord e jogou seu iPad quebrado no lixo quando a polícia invadiu.

O Juiz Talwani, quando questionado se o Aviador Teixeira discordava de algum dos fatos, simplesmente respondeu: “Não, meritíssimo”.

No final da audiência, o juiz Talwani fez a pergunta chave. “Você é, de fato, culpado da acusação?”