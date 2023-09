Por que a inundação do Burning Man e o atraso na evacuação são uma lição em condições climáticas extremas

Deixe um comentário sobre esta história Comente

Burning Man deve ir e vir como uma brisa do deserto. No final de cada verão, os participantes se aventuram na natureza selvagem de Nevada para um megafestival de vários dias. Seu lema: “Não deixe rastros”. Este ano, milhares de pessoas estão presas na lama depois de quase um centímetro de chuva no estado mais seco do país. Sem deixar rastros, muitos que se autodenominavam “queimadores” abandonaram bicicletas e veículos no encharcado e lamacento deserto de Black Rock.

Outrora um festival underground para espíritos livres, o Burning Man é agora um local de festa popular para estrelas de Hollywood, amigos da tecnologia do Vale do Silício e outras elites do jet set. O último evento oferece uma ideia de como condições meteorológicas extremas podem mudar drasticamente o ambiente num instante – e frequentemente – com mais frequência.

“É um momento de aprendizado no que diz respeito a desastres climáticos e condições meteorológicas extremas”, disse Anya Kamenetz, participante do Burning Man que foi forçada a deixar o festival. “É realmente um teste, muito fácil para as condições pelas quais muitas pessoas passam”.

Nenhuma tempestade pode ser atribuída às alterações climáticas. Mas espera-se que as inundações se tornem mais frequentes em Nevada à medida que as tempestades se intensificam e se transformam em neve e chuva devido às temperaturas mais altas. De acordo com autoridades estaduais.

Com o início do festival, em 27 de agosto, ativistas climáticos bloqueado Uma estrada para o homem em chamas em protesto pela sua pegada ambiental.

Espera-se que o evento deste ano alimente os críticos que celebram o festival há muito tempo Lixo nas comunidades vizinhas As multidões não cumprem seus objetivos ecologicamente corretos quando saem do acampamento. O xerife do condado de Pershing, Jerry Allen, disse que os participantes do festival fizeram a longa caminhada, deixando para trás mais do que o normal, incluindo carros.

“Este comportamento certamente não se enquadra nos 10 princípios do Burning Man”, disse ele. O boicote é “uma questão social” e não é culpa do projeto Burning Man, grupo por trás do festival.

Os participantes do Burning Man buscam abrigo enquanto a chuva cai em Black Rock City, Nevada, em 2 de setembro. (Vídeo: Washington Post)

O Burning Man choveu

Primeiro, a garoa ajudou a assentar um pouco da poeira que girava em torno do acampamento. Mas na noite de sexta-feira a chuva não tinha parado – e não foi preciso muita chuva para transformar a praia numa confusão lamacenta. READ Marianne Williamson lança desafio de 2024 para Biden

“Quando fomos dormir naquela noite, estava claro que seria uma questão de fechar a cidade”, disse Kamenetz. escreve Boletim Informativo Substock sobre Mudanças Climáticas.

Na manhã de sábado, os queimadores estavam presos. Os que permaneceram realizaram uma reunião campal, disse Kamenetz. Chega de tomar banho, chega de lavar louça. Um banheiro portátil não pode ser usado, exceto para resíduos sólidos.

Black Rock City, Nevada, set. O vídeo do drone feito no dia 2 mostrou um campo lamacento no Burning Man. (Vídeo: Anônimo via Storyful)

Os organizadores não sabem quando os participantes partirão enfatizou O resto para economizar comida, água e combustível. Os portões do que deveria ser um oásis no deserto e do aeroporto estavam fechados por dentro e por fora.

Portanto, abrigue-se no lugar dos queimadores. Os frequentadores do festival cobriram suas barracas com lonas para se protegerem da chuva. A lama era tão espessa e pegajosa que muitos abandonaram os sapatos de caminhada e caminharam pelo acampamento descalços ou com sacos plásticos enfiados nas meias.

Para tirar lama de um banheiro portátil, Kamenetz desenrola uma pá dourada decorativa presa a um veículo com tema de safári listrado de zebra, trazido para o Burning Man como um “carro artístico”.

“Isso é ouro”, disse ela sobre a pá. “Não é mais ouro.”

Os ativistas tentaram tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Durante o dia, a equipe esculpiu uma estátua de elefante na lama. À noite, eles tocavam música. Talvez, como um sinal de que as coisas estão prestes a melhorar, arco-íris surgiram na praia no sábado.

“As pessoas realmente não perderam o ritmo”, disse Kamenetz.

‘Mais bem preparado do que o Joe Schmoe médio’

O Burning Man deste ano trouxe o pior clima que Christine Lee já viu nos oito anos em que participou do festival.

Mas muitos Burners, especialmente veteranos de festivais, são engenhosos e estão bem preparados para sobreviver mais de uma semana fora da rede, disse o artista de circo de 39 anos. Lee viajou com amigos em uma van convertida construída para que tivessem aquecimento, ar condicionado e energia – além de pilhas de pacotes de atum embrulhados em papel alumínio.

“Tive atum suficiente para mais uma semana”, disse Lee. Apesar dos momentos de pânico com banheiros lotados e pedidos para reservar comida e água, ela disse que as pessoas que vêm ao Burning Man vivem de acordo com princípios de autossuficiência e comunidade. READ Tornado 'devastador' no Mississippi mata 7, diz oficial

“Eles estarão mais bem preparados do que o Joe Schmoe médio”, acrescentou Lee.

O vídeo, feito em 2 de setembro, mostrava participantes do Burning Man caminhando pela lama. (Vídeo: Deborah Thomas via Storyful)

Sabe-se que o Burning Man está praticamente parado, embora o contrato social tenha visto dejetos humanos fora de um trailer e muitos garfos e lixo – cenas que ele não viu no ano passado. Lee disse que uma pequena porcentagem de participantes se comportou de forma egoísta.

Ele disse que a comunidade em geral se esforçou para limpar o terreno, abrigar e alimentar os Queimadores, que lutam com a escassez de recursos. Burning Man é notoriamente “não comercial” – ou pelo menos se esforça para ser – o que significa que tudo, incluindo alimentos e consertos de bicicletas, é escambo e baseado na comunidade.

“Funcionou totalmente – não há outro lugar onde eu preferiria estar no meio de um apocalipse zumbi”, disse Lee. “Vejo pessoas andando com sacos de lixo, dando água, dando comida. Você vê claramente alguém sofrendo porque está com fome e não tem banjo e você o ajuda.

Um vídeo gravado em 2 de setembro mostrou os participantes fazendo uma efígie de argila do Burning Man. (Vídeo: christineleecirque via Storyful)

Reno, a maior cidade próxima, está no meio de seu segundo ano mais chuvoso, de acordo com Scott McGuire, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional.

A região entrou num modo de “boom ou queda”, oscilando entre anos chuvosos e anos de seca quando chove. “Estamos balançando neste pêndulo”, disse McGuire.

Ele acrescentou que chuvas como a que caiu no fim de semana do Dia do Trabalho foram incomuns, mas não inéditas na região.

O sudoeste dos Estados Unidos registrou chuvas acima do normal este ano, devido à passagem de uma monção ativa e da tempestade tropical Hillary. Na mesma época, a chuva torrencial do Burning Man causou inundações em Las Vegas, que recebeu 2,55 polegadas de chuva durante a estação das monções. 11º lugar no recorde.

Na sexta-feira, a previsão do serviço meteorológico previa trovoadas isoladas e aguaceiros esparsos na área durante o fim de semana.

Marion Goodell é a executiva-chefe do projeto Burning Man disse à NBC News A equipe se preparou para o “espectro completo” de cenários climáticos.

“Escolhemos um leito de lago seco”, disse ele. “A ecologia é sempre um ambiente de sobrevivência.” READ Tom Sandoval e Raquel Lewis planejam contar a Ariana Maddis sobre o caso

Ainda no domingo, estava em curso uma evacuação até nas estradas foi fechado. No Dia do Trabalho, as pessoas empurravam trailers e chutavam lama debaixo das rodas para fazê-los andar. Outros arrasaram. Kamenetz caminhou mais de cinco quilômetros na lama para pegar um ônibus.

Participantes do Burning Man tentam libertar seus veículos da lama no dia 4 de setembro. (Vídeo: Washington Post)

Todos os anos, grandes pilhas de lixo são deixadas em Reno e em outros lugares fora do deserto, disse o xerife do condado de Pershing, Allen.

“Este ano é um pouco diferente, com muitos veículos espalhados pela praia por quilômetros”, acrescentou. “Alguns participantes não quiseram esperar ou usar o caminho batido na tentativa de sair do deserto e tiveram que abandonar seus veículos e bens pessoais no ponto de descanso de veículos”.

O projeto Burning Man envolveu Allen encarregado de limpar o lixo no deserto. O projeto não se concretizou imediatamente Responda ao pedido de comentários do The Washington Post.

Na manhã de terça-feira, o sargento do xerife do condado de Pershing disse que a partida foi “tranquila”, apesar do tráfego intenso. Nathan Carmichael disse. O único grande incidente no Burning Man que o gabinete do xerife estava investigando ativamente na segunda-feira foi a morte de Leon Reese, um frequentador do festival de 32 anos que não respondeu na sexta-feira.

Setembro. O vídeo do drone no dia 4 mostrou veículos saindo do festival Burning Man. (Vídeo: Reuters)

O Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe voltou a funcionar normalmente depois que as chegadas de passageiros e queimadores do Dia do Trabalho dobraram, disse a porta-voz Stacey Sunday.

O aeroporto tinha cerca de 7.000 passageiros na segunda-feira, disse a TSA no domingo, citando dados – em comparação com 4.000 a 6.000 passageiros em um dia normal.

Uma das maneiras pelas quais os funcionários do aeroporto geralmente se preparam para os viajantes do Burning Man é manter sacos plásticos à mão para embrulhar suas bagagens cobertas de poeira e evitar o entupimento das máquinas de bagagem. Este ano, o aeroporto forneceu aos passageiros sapatos descartáveis ​​para cobrir os sapatos enlameados.

“[It’s] “Nosso maior problema é porque há obras acontecendo lá fora, não há meio-fio para colocar os queimadores e fazer os preparativos do voo”, disse Sunday. “Eles estão dentro ou fora, mas isso não parece grande coisa.”

Os participantes do Burning Man acenderam uma grande efígie de madeira de um homem em 4 de setembro. (Vídeo: Amanda Richey via Storyful)

A experiência deste ano não impediu Lee de ir ao Burning Man, embora ele planeje levar mais botas e ponchos em caso de mau tempo no próximo ano. Até a forte chuva proporcionou uma memória artística e feliz, disse ela. Pouco depois de a chuva ter diminuído no fim de semana passado, as pessoas começaram a andar pelas ruas e a criar arte em argila: bastões de argila, Budas e bonecos de neve.

Mas Kamenetz, que participou nove vezes, disse que este seria seu último Burning Man, uma decisão que ele considerou antes da chuva.

“É assim que quero passar meu tempo livre?”

Jason Samenow contribuiu para este relatório.