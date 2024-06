Uma medida de imigração foi colocada em votação no Arizona

Nos últimos anos, os eleitores do Arizona aprovaram Educação do Estado Taxas para estudantes indocumentados e o impeachment de 2016 do Sr. Arpaio e o ex-presidente Donald J. Eles rejeitaram os radicais da imigração como Trump.

Mas os republicanos dizem que esperam que os eleitores estejam prontos para abraçar a sua nova repressão porque estão fartos dos milhares de imigrantes acampados ao longo do muro fronteiriço e do aumento do número de mortes devido ao contrabando de fentanil através da fronteira.

Irritou líderes e eleitores democratas, bem como republicanos em cidades como Nova Iorque e Chicago, e tornou-se um grande risco de reeleição para o presidente Biden. Na terça-feira, o Sr. Biden emitiu uma ordem executiva que permitiria o fechamento da fronteira durante a travessia.

Os oponentes dizem que a medida eleitoral do Arizona não fará nada para melhorar a segurança das fronteiras ou dissuadir os requerentes de asilo. Em vez disso, dizem que reflecte a paranóia e a turbulência que as comunidades latinas e de imigrantes têm vivido desde que o governador John Brewer assinou a SB 1070, uma lei estatal divisiva de aplicação da imigração aprovada pelos republicanos em 2010. A “Lei Mostre-me Seus Documentos” gerou protestos e ações judiciais ao longo dos anos e, desde então, foi parcialmente derrubada.