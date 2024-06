Devemos nos preocupar com a atualização atual do status do telescópio Hubble?

Hoje (4 de junho) teremos uma atualização sobre o Telescópio Espacial Hubble da NASA, e isso pode ser um grande negócio.

No dia 3 de junho, a agência declarado A equipe do Telescópio Espacial Hubble realizará uma conferência de imprensa hoje às 16h00 EDT (2000 GMT) sobre o status do observatório. Em particular, a reunião se concentrará em “fornecer uma atualização sobre as atividades” do telescópio, disseram as autoridades. Parece típico, certo? Bem, não necessariamente. Não é sempre que a equipe do Telescópio Hubble realiza conferências de imprensa como esta – especialmente uma com apenas dois apresentadores, ambos ostentando títulos de alto nível.

O gerente do programa do Hubble, Patrick Kruse, falará no Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland, assim como Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica da agência e da Diretoria de Operações Científicas na sede da NASA.

A notícia chega três dias após o anúncio do Hubble da NASA Auto entrou em modo de segurança Os dispositivos ajudam os cientistas a garantir que o telescópio está apontando na direção certa devido a leituras imprecisas de um dos três últimos giroscópios em funcionamento. Desde o seu lançamento em 1990, o Hubble passou por vários giroscópios, incluindo algumas substituições. Agora, resta um terço.

Antes que você fique muito preocupado: sim, isso pode soar como uma terrível combinação de fatos isolados. No entanto, há algum contexto para colocá-los – proporcionando esperança de que o Hubble ainda não cumpriu as suas obrigações.

Primeiro, no seu comunicado sobre a próxima conferência, a NASA disse algo que os funcionários da agência enfatizaram repetidamente: “A NASA espera que o Hubble continue a fazer descobertas nesta década, juntamente com outros observatórios como o Telescópio Espacial James Webb da agência. E na próxima.”

Esse é um sentimento compartilhado durante problemas anteriores com giroscópios, incluindo o Hubble no início deste ano e no final do ano passado; O último incidente envolveu, na verdade, uma pequena série de problemas, todos resolvidos. No entanto, não foi necessária uma conferência para atualizar o público sobre o retorno do Hubble. Notificações online são suficientes.

E isso nos leva ao próximo ponto: o Hubble não precisa dos três giroscópios para funcionar.

Esta imagem do Telescópio Espacial Hubble da galáxia espiral barrada UGC 12158 parece que alguém pegou um marcador branco. Na verdade, é uma combinação de exposições temporais de um asteróide em primeiro plano movendo-se através do campo de visão do Hubble. (Crédito da imagem: NASA, ESA, Pablo García Martín (UAM)

Como a NASA afirmou, o Hubble requer apenas tecnicamente um giroscópio para funcionar corretamente – no entanto, De acordo com a Agência Espacial Europeia (Parceiros da NASA na missão), um modo giroscópio pode limitar as observações científicas até certo ponto.

No entanto, mesmo que o agora extinto giroscópio do telescópio não esteja de volta aos trilhos, existem dois que permitirão ao explorador cósmico continuar a sondar o universo. Em 2004, por exemplo, o observatório Colocado em um giroscópio duplo Modo após a missão de manutenção do Hubble ter sido cancelada após a tragédia do ônibus espacial Columbia. Eventualmente, a Missão de Manutenção do Hubble 4 substituiu todos os seis giroscópios pela última vez em 2009. Quinta missão de serviço Depois disso. Mas, novamente, o Hubble só tem três giroscópios no momento, um dos quais é a fonte do problema mais recente. Os outros três vivenciaram o que ficou conhecido como “”.Falha frontal flexural”, que tem a ver com fiação.

De acordo com o detalhamento da NASA, se apenas dois giroscópios no total estiverem com defeito, a equipe manterá um de reserva e o outro. Dessa forma, se um dos dois giroscópios restantes cair, o outro estará descansado, revigorado e pronto para o Hubble. Última extensão.

O último trecho? Não é otimista, mas infelizmente os cientistas acreditam que o telescópio poderá ficar fora de ação em meados da década de 2030, à medida que a resistência atmosférica do nosso planeta o desça lentamente da sua órbita, cerca de 320 milhas (515 quilómetros) acima da Terra.

Tal desativação envolveria a reentrada na atmosfera da Terra sob o controle do telescópio, ou um pequeno impulso na órbita alta da Terra, onde poderia descansar com segurança por algumas décadas. Se o Hubble entrar novamente na atmosfera, provavelmente irá queimar como as outras espaçonaves durante o processo – mas, tão grande pendência completamente queimar Imagino que tudo o que puder ser recuperado será preservado com o respeito que merece.

Não está claro se isso ainda é possível se você fizer uma breve nota sobre a manutenção da espaçonave em órbita, como os astronautas fizeram em seus primeiros anos.

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, intrépidos astronautas da NASA subiram à órbita da Terra e mexeram no laboratório para instalar atualizações e aplicar atualizações. As referidas tarefas de serviço 4 e 5 fazem parte desta iniciativa. Pense em uma oficina de microgravidade para um telescópio espacial, incluindo uma caminhada espacial.

A missão de manutenção mais conhecida do Hubble ocorreu pouco depois do lançamento do telescópio no espaço, à medida que os seus dados científicos seminais emergiam. foi destruído Quando retornar à Terra. As imagens do Hubble estavam borradas e, simplesmente, os cientistas perceberam que haviam acidentalmente dado à espaçonave um espelho com defeito. Não houve problema, disse a agência, em enviar astronautas para fazer os ajustes necessários. No espaço!

O que parecem ser muitos astronautas devido à superfície brilhante semelhante a um espelho do Telescópio Espacial Hubble capturado temporariamente são na verdade apenas dois – os astronautas John Grunsfeld (à esquerda) e Antew Feustel durante uma caminhada espacial em 14 de maio de 2009, a primeira de cinco durante sua STS -125 missão. (Crédito da imagem: NASA.)

Recentemente, o bilionário Jared Isaacman, proeminente na indústria espacial comercial graças ao bem-sucedido lançamento espacial totalmente civil Inspiration4 que ele financiou e à sua próxima iniciativa Polaris Dawn, tentou reviver o conceito de serviço Hubble. No entanto, este conceito ainda não se concretizou e é incerto se algum dia o será.

Dito isto – e conheço a hipocrisia por trás do que estou prestes a dizer – a especulação é inimiga da fé.

Teoricamente, tudo é possível, saberemos o destino do Hubble mais cedo ou mais tarde, e é melhor adiar as nossas preocupações até que tenhamos algo com que nos preocupar. E, em geral, o Hubble continuou a produzir imagens espaciais como se nada tivesse mudado. Na verdade, um novo retrato de estrela foi publicado muito recentemente, e o Hubble tinha uma mão Na sua construção. Esta é uma cena alucinante de uma estrela bebê com uma cauda semelhante a um cometa enquanto outras estrelas (ocultas na imagem) puxam seu material.

