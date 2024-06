Gel anticoncepcional masculino mostra-se promissor em ensaios clínicos de fase inicial

Na saúde reprodutiva, o controle da natalidade masculina tem sido uma busca de longa data. Recentemente, um gel tópico hormonal combinado mostrou-se mais promissor ao suprimir a produção de espermatozoides no curto prazo do que produtos experimentais testados em outros ensaios clínicos. As descobertas preliminares foram apresentadas na reunião anual da Endocrine Society em Boston esta semana.

O estudo, um ensaio de fase 2b, incluiu 222 homens que completaram pelo menos três semanas de tratamento diário com um gel feito de acetato de progesterona e testosterona. O composto foi desenvolvido pelo Population Council, uma organização sem fins lucrativos focada na saúde reprodutiva, em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde.

Diana Blyth, chefe do Programa de Desenvolvimento de Contracepção dos Institutos Nacionais de Saúde, disse que as descobertas constituem um marco, acrescentando que a contracepção masculina é considerada um problema de saúde das mulheres.

Blyth disse que as mulheres que participaram de ensaios clínicos com seus parceiros ficaram aliviadas quando conseguiram parar de usar métodos anticoncepcionais hormonais durante o estudo.

“Há muitas mulheres que lutam com diferentes métodos anticoncepcionais, e um aspecto revelador do ensaio clínico foi ouvir as mulheres e o que significava para elas estar no estudo, especialmente quando conseguiram parar de usar seu controle de natalidade por um ano”, disse Blith.