Apoio aéreo dos EUA em Gaza

O presidente Joe Biden é visto no Salão Oval da Casa Branca em 1º de março de 2024 em Washington.





CNN

–



Os Estados Unidos entregaram ajuda humanitária a Gaza no sábado, segundo duas autoridades norte-americanas Presidente Joe Biden disse os EUA Retirado em “cada parada”. Para obter mais ajuda na zona costeira sitiada.

Três aviões C-130 dos EUA lançaram suprimentos humanitários sobre Gaza no sábado, disse uma autoridade dos EUA.

Um total de 66 pacotes foram descartados – 22 de cada voo, disse o funcionário. sacos de comida entregues ao povo de Gaza; Sem água ou suprimentos médicos.

Na sexta-feira, Biden disse que os EUA iniciariam em breve um fluxo lento de ajuda alimentar para Gaza. Falando com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no Salão Oval, Biden disse que a ajuda de que Gaza necessita não está chegando tão rapidamente quanto os Estados Unidos. Ele estava trabalhando para conseguir um cessar-fogo Isto permitirá assistência adicional.

Biden disse que estava pressionando Israel para permitir mais caminhões e rotas de ajuda para Gaza.

“Vamos insistir para que Israel obtenha mais caminhões e mais rotas para obter a ajuda de que precisa, sem desculpas”, disse Biden. “Vidas inocentes estão em risco, vidas de crianças estão em risco.”

Outros países, incluindo a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, transportaram ajuda aérea para Gaza. Mas a operação de sábado foi a primeira nos Estados Unidos.

Antes do anúncio da medida no sábado, os Estados Unidos planeiam retirar a ajuda alimentar a Gaza, onde muitas agências humanitárias foram criticadas como ineficazes, e onde as Nações Unidas alertaram que centenas de milhares de pessoas serão deslocadas. À beira da fome.

Richard Cowen, Grupo Internacional de Crise da ONU disse nas redes sociais: “Os trabalhadores humanitários sempre reclamam que os lançamentos aéreos são boas oportunidades para fotos, mas uma maneira ruim de entregar ajuda.”

Esta história e título foram atualizados com informações adicionais.

Sophie Tanno da CNN contribuiu para este relatório.