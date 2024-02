O dono de um animal de estimação contraiu peste bubônica, dizem autoridades de saúde no centro de Oregon, e acredita-se que ele possa ter contraído a doença de seu gato.

Os Serviços de Saúde do Condado de Deschutes confirmaram um caso de peste em um residente local na semana passada. Autoridades de saúde disseram que o residente “pode ter sido infectado por um gato de estimação sintomático”. Comunicado de imprensa de 7 de fevereiro.

“O residente e todos os contatos próximos de seu animal de estimação foram contatados e receberam medicamentos para prevenir doenças”, disse o oficial de saúde do condado de Deschutes, Dr. Richard Fawcett, no comunicado.

Ações/Tiffany Hagler-Geard/ABC News Autoridades dizem que um dono de animal de estimação pegou peste bubônica de seu gato em Oregon

Este é o primeiro exemplo de peste bubônica no Oregon desde 2015, e a peste é “rara” no estado, de acordo com a autoridade de saúde do estado.

Autoridades de saúde do condado de Deschutes disseram que o caso foi “felizmente” identificado e tratado em seus estágios iniciais, “representando pouco risco para a comunidade”.

“Nenhum caso adicional de peste surgiu durante a investigação epidemiológica”, disseram as autoridades de saúde no comunicado.

Como a peste bubônica se espalha?

De acordo com a Autoridade de Saúde do Oregon, a peste é transmitida a humanos ou animais através da picada de uma pulga infectada ou do contato com um animal infectado.

Para evitar a propagação da peste, os Serviços de Saúde do Condado de Deschutes instaram os residentes a evitar todo o contacto com roedores e as suas potenciais pulgas e a nunca tocar em roedores doentes, feridos ou mortos.

Os residentes não devem permitir que animais de estimação se aproximem de roedores doentes ou mortos ou explorem tocas de roedores, disseram autoridades de saúde do condado.

Quais são os sintomas da peste bubônica?

Segundo o responsável de saúde, os sintomas da peste geralmente começam nos humanos dois a oito dias após a exposição a um animal ou pulga infectado.

Os sintomas incluem início repentino de febre, náusea, fraqueza, calafrios, dores musculares e/ou inchaço dos gânglios linfáticos conhecidos como bubões, disse a autoridade de saúde do estado.

Condado de Deschutes, Oregon. Banco de fotos / imagens Getty

A peste bubônica pode ser curada?

A peste é uma doença muito grave, mas pode ser tratada com antibióticos, geralmente tomados durante sete a 14 dias. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Se não forem tratadas, as pessoas ainda podem morrer de peste, afirma o CDC.

A peste bubónica remonta à Idade Média, matando milhões de pessoas na Europa antes da era dos antibióticos. Na época, as pessoas não percebiam que a praga era transmitida por pulgas que viviam em ratos.

De acordo com o CDC, a peste foi introduzida pela primeira vez nos Estados Unidos em 1900 por navios a vapor infestados de ratos. É mais comum no oeste dos Estados Unidos

Em agosto de 2020, um residente da Califórnia testou positivo para peste, marcando o primeiro caso humano no estado em cinco anos.

O residente de South Lake Tahoe que testou positivo para pulgas era um caminhante ávido, e as autoridades acreditavam que ele pode ter sido mordido por uma pulga infectada enquanto passeava com seu cachorro no corredor do rio Truckee, disse o condado de El Dorado em um comunicado na época.