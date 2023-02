Califórnia se prepara para condições climáticas raras, incluindo condições de nevasca e neve

Uma pessoa no centro de Los Angeles pode ver um pico de 10.600 pés que geralmente tem neve, disse o Sr. disse Roark. No sábado, essa neve se estenderá montanha abaixo, mostrando mais neve do que uma típica tempestade de inverno.

Mas não espere que o letreiro de Hollywood desapareça nas montanhas cobertas de neve.

“As colinas de Hollywood são poupadas da neve, mas as de San Gabriel atrás do letreiro de Hollywood certamente não são”, disse o Sr. disse Roark.

Los Angeles é cercada por montanhas e, se houver neve pesada, a estrada que passa por elas será fechada.

Emily Montanez, porta-voz do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Los Angeles, disse que a maior preocupação com o clima extremo é o trânsito. De acordo com KTLAAs condições de gelo contribuíram para um engavetamento de 20 carros durante a noite na Interestadual 10 em Usaiba.

A neve pode continuar afetando a Interestadual 10 através do sul da Califórnia, o que é “algo que não vemos com muita frequência”, disse Samantha Connelly, meteorologista do escritório do Serviço Meteorológico de San Diego.