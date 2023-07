Um segundo denunciante do IRS pergunta sobre a investigação de Hunter Biden na House Oversite

CNN

O Comitê de Supervisão da Câmara ouviu na quarta-feira Reivindicações de dois denunciantes do IRS A politização do Departamento de Justiça da investigação criminal de Hunter Biden provocou uma tempestade de fogo entre os republicanos.

Um dos dois denunciantes se identificou publicamente pela primeira vez na investigação: Joseph Ziegler, um agente especial do IRS de 13 anos na Divisão de Investigação Criminal.

Em seu depoimento, Ziegler disse que viu promotores federais se afastando dos procedimentos normais e repetiu as alegações do colega denunciante Gary Shapley de que os investigadores do IRS recomendaram acusar Hunter Biden de crimes muito mais graves do que o filho do presidente se declarou culpado.

“Com base no que experimentei, pareceu-me que o advogado dos EUA em Delaware era constantemente obstruído, limitado e marginalizado por funcionários do DOJ e outros advogados dos EUA em nossa investigação”, disse Ziegler.

Os denunciantes disseram aos legisladores na quarta-feira que os funcionários do Departamento de Justiça impediram seus investigadores de examinar o presidente Joe Biden e seus netos depois de encontrar evidências relacionadas às finanças problemáticas de Hunter Biden.

“No curso normal de qualquer investigação, quando o pai do sujeito está de alguma forma envolvido com as finanças do sujeito, precisamos obter essa informação, rastrear adequadamente os fluxos financeiros do dinheiro e determinar o que cobramos”, disse Shapley.

Ziegler, que é o vice de Shapley, disse em seu depoimento por escrito que queria entrevistar os filhos adultos de Hunter Biden. Mas um advogado do Departamento de Justiça disse que isso “nos colocaria em maus lençóis”, e isso não aconteceu, escreveu Ziegler.

O Departamento de Justiça e a Casa Branca negaram anteriormente as alegações dos denunciantes de que não houve interferência política na investigação criminal de Hunter Biden. As alegações são consistentes com seu testemunho anterior a portas fechadas tornado público no mês passado.

Biden disse que não está envolvido nos negócios de seu filho.

A CNN entrou em contato com os advogados de Hunter Biden, que já disseram que o IRS é denunciante. “Agentes descontentes” são “um machado para moer”.

Ao longo da audiência de seis horas, os democratas apontaram falhas nas alegações de alguns denunciantes e observaram repetidamente que a investigação de Hunter Biden começou sob o então presidente Donald Trump e foi supervisionada por um promotor nomeado por Trump. Eles também acusaram os republicanos de se concentrar hipocritamente nas finanças da família Biden, ignorando possíveis conflitos ligados ao império comercial de Trump.

Os republicanos da Câmara aproveitaram as acusações de Shapley, um veterano de 14 anos do IRS que supervisionou partes da investigação criminal de Hunter Biden, e Ziegler, cujo testemunho anterior foi anônimo – para apoiar suas alegações de que o Departamento de Justiça está se tornando cada vez mais politizado para proteger os democratas e visar os conservadores.

Há também depoimentos de denunciantes do IRS Isso provocou uma nova unidade O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, está enfrentando pressão crescente de uma direita cada vez mais pacifista, ansiosa para visar o presidente Joe Biden e seu gabinete para um possível processo de impeachment contra o procurador-geral Merrick Garland. McCarthy alimentou o momento dizendo que estava aberto a um inquérito de impeachment se as alegações dos denunciantes fossem confirmadas.

Shapley e seu vice disseram ao Comitê de Meios e Meios da Câmara em junho que retardaram a investigação criminal sobre os problemas fiscais de Hunter Biden, bloquearam seus esforços para obter intimações e mandados de busca e impediram repetidamente os promotores de apresentar acusações criminais.

Os denunciantes também exigiram um advogado dos EUA David WeissO nomeado de Trump, que está supervisionando a investigação de Hunter Biden, disse na reunião de outubro de 2022 que as acusações finais não poderiam ser feitas contra o filho do presidente e que o status de conselheiro especial foi negado a ele quando o pediu.

Os republicanos concordam com essas opiniões Garland não era real Quando ele disse ao Congresso que Weiss tinha total autoridade sobre a investigação. Mas Garland e Weiss rejeitam a maioria, se não todas, as afirmações dos legisladores republicanos. Weiss reiterou em cartas ao Congresso que sempre tem “autoridade final” sobre a investigação.

E divergências internas entre os investigadores, como descreveu o agente do IRS, são comuns – de acordo com uma cópia do memorando obtida pela CNN, que os democratas disseram em um memorando antes da audiência.

True Anchorer/Getty Images O agente especial supervisor do IRS, Gary Shapley, e o investigador criminal do IRS, Joseph Ziegler, chegam a uma audiência do Comitê de Supervisão da Câmara sobre a investigação do Departamento de Justiça sobre Hunter Biden em 19 de julho de 2023, no Capitólio, em Washington.

Em seu depoimento a portas fechadas no mês passado, Ziegler disse aos legisladores que é gay e que sua orientação sexual afeta sua política ou seu trabalho, ao contrário da opinião de alguns da direita.

“As pessoas dizem que, como sou gay e trabalho como agente de caso nesta investigação, devo ser um liberal de extrema-esquerda e me encaixar em alguma agenda. Eram coisas que estavam nas redes sociais sobre mim”, disse Ziegler ao painel, de acordo com a transcrição de seu depoimento. “Posso dizer que não sou nada disso. Sou funcionário público e sempre me esforcei para não deixar a política entrar na minha cabeça enquanto trabalhava nos casos.

Durante o julgamento, ele destacou um relatório de 644 páginas sobre Hunter Biden – que foi redigido. Ex-assessor da Casa Branca de Trump, foi publicado online e amplamente divulgado nos círculos de direita. O relatório destacou a orientação sexual de Ziegler, incluiu fotos dela com o marido e usou sua sexualidade para acusá-la de ser “unilateral” na investigação criminal de Hunter Biden.

Em seu testemunho pessoal, Ziegler disse que cresceu em uma família conservadora e “tinha crenças conservadoras”, mas agora se identifica como um democrata com opiniões “moderadas”.

“Não estamos descontentes. Não estamos aqui para atrair as pessoas. Estamos aqui para prestar contas e aprender com isso”, disse Ziegler após a audiência.

Em sua declaração de abertura, o deputado Jamie Raskin de Maryland, o principal democrata no comitê de supervisão, disse que seus colegas republicanos falharam em conectar as alegações de irregularidades ao presidente.

“Como todas as tentativas de meus colegas de criar um escândalo sobre o presidente Biden, este é um fracasso total e absoluto”, disse Raskin.

Alguns dos membros democratas do caucus negro e hispânico usaram seu tempo para destacar as desigualdades de longa data no sistema de justiça dos EUA que afetam as minorias. Eles ridicularizaram seus colegas republicanos por dizerem que têm um “sistema de justiça de dois níveis” que visa os conservadores.

Os democratas da Câmara também observaram que houve várias descobertas investigativas durante o governo Trump em que os dois denunciantes discordaram, citando exemplos específicos do final de 2020.

A Casa Branca sugeriu repetidamente antes da audiência de quarta-feira que Weiss foi nomeado por Trump, encorajando os republicanos a “se concentrar nas questões que mais importam para o povo americano”.

“Existem questões reais nas quais os americanos querem gastar nosso tempo, e o presidente Biden acredita que, se os republicanos da Câmara continuarem trabalhando juntos para fazer um progresso real, em vez de os republicanos continuarem seus esforços para prejudicá-lo politicamente”, disse o porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, em resposta às audiências do Congresso lideradas pelos republicanos.

Os presidentes do caucus republicano da Câmara, Weiss e Hunter Biden, solicitaram entrevistas de várias pessoas envolvidas na investigação criminal. O Departamento de Justiça disse ao presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, republicano de Ohio, na semana passada que disponibilizaria Weiss “no momento apropriado” assim que a investigação criminal sobre Hunter Biden fosse oficialmente encerrada.

Questionado se a audiência de quarta-feira com denunciantes do IRS foi um passo para o impeachment de Garland, o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, disse à CNN: “Há muito interesse em divulgar os fatos e estamos agindo o mais rápido possível”. No entanto, ele disse que era “o responsável por apurar os fatos” e que as perguntas sobre o impeachment viriam depois.

Comer, um republicano de Kentucky, disse: “Temos dois denunciantes do IRS corajosos e confiáveis ​​que arriscaram suas vidas para se apresentar e fornecer testemunhos importantes”.

Garland, um dos principais alvos do Partido Republicano da Câmara, deve testemunhar perante o Comitê Judiciário da Câmara para uma audiência de supervisão de rotina em setembro.

Hunter Biden planeja se declarar culpado de duas acusações de fraude fiscal em uma audiência em Delaware na próxima semana.

Esta história e título foram atualizados para refletir desenvolvimentos adicionais.