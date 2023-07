Federal Reserve Board – O Federal Reserve anuncia que seu novo sistema para pagamentos instantâneos, o serviço FedNow®, já está ativo.

O Federal Reserve anunciou na quinta-feira seu novo sistema de pagamentos instantâneos, o FedNow® O serviço já está ativo. Bancos e cooperativas de crédito de todos os portes podem se cadastrar e utilizar essa ferramenta para transferir dinheiro instantaneamente para seus clientes, a qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano.

O presidente do Federal Reserve, Jerome H. “O Federal Reserve criou o serviço FedNow para tornar os pagamentos diários mais rápidos e convenientes nos próximos anos”, disse Powell. “Com o tempo, à medida que mais bancos optam por usar essa nova ferramenta, os benefícios para indivíduos e empresas podem incluir um indivíduo sendo pago instantaneamente ou uma empresa tendo acesso imediato a fundos quando uma fatura vence.”

Para começar, 35 bancos e cooperativas de crédito pioneiros, bem como o Bureau de Serviços Financeiros do Tesouro dos EUA, estão prontos com recursos de pagamento instantâneo por meio do serviço FedNow. Além disso, 16 prestadores de serviços estão prontos para dar suporte ao processamento de pagamentos para bancos e cooperativas de crédito.

Quando totalmente disponíveis, os pagamentos instantâneos proporcionarão benefícios significativos para consumidores e empresas. Por exemplo, os indivíduos podem receber seus cheques imediatamente e usá-los no mesmo dia, e as pequenas empresas podem gerenciar os fluxos de caixa com mais eficiência e sem atrasos. Nos próximos anos, os clientes de bancos e cooperativas de crédito que se inscreverem no serviço poderão enviar pagamentos instantâneos com rapidez e segurança usando o aplicativo móvel, o site e outras interfaces de suas instituições financeiras.

Como um sistema de pagamento interbancário, o serviço FedNow funciona com serviços de pagamento do Federal Reserve de longa data, como o Fedwire.® e FedACH®. O Federal Reserve está empenhado em trabalhar com mais de 9.000 bancos e cooperativas de crédito em todo o país.

Em anexo está uma lista de primeiros usuários com recursos de pagamento instantâneo. Mais informações estão disponíveis no Federal Reserve Financial Services Local na rede Internet.

Para consultas de mídia, e-mail [email protected] Ou ligue para 202-452-2955.