O lado defensivo do Bengals, Trey Hendrickson, voltou à ação no domingo após uma lesão no tornozelo.

O lado defensivo do Bengals, Trey Hendrickson, deixou o jogo de domingo contra o San Francisco 49ers após uma aparente lesão no tornozelo no primeiro quarto. A lesão de Hendrickson está listada como questionável para retornar neste momento. O veterinário de sete anos é um membro-chave da defesa dominante de Cincinnati. Hendrickson jogou em todos os seis jogos de Orange e Black este ano. Registrou 12 tackles com nove assistências e sete sacks na ponta defensiva. Hendrickson foi avaliado na tenda azul por alguns minutos antes de colocar o capacete e ingressar na linha defensiva. Vantagem defensiva liberada para retornar à ação.

