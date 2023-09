Rota do furacão Lee: tempestade se fortalece para categoria 3 enquanto a Costa Leste enfrenta condições costeiras perigosas esta semana

CNN

Furacão Lee Imagens de satélite e dados de Hurricane Hunters indicaram no domingo que ele havia se fortalecido novamente para um furacão de categoria 3 com ventos máximos sustentados de 190 km/h.

A poderosa tempestade, que oscilou em intensidade ao longo de sua duração no Atlântico aberto, deverá se tornar uma categoria 4 mais perigosa no final da manhã de domingo ou na manhã de segunda-feira, disse o Centro Nacional de Furacões.

“As ondas perigosas e as correntes de retorno estão começando a atingir o sudeste da costa leste dos EUA e prevê-se que piorem e se espalhem para o norte, sobre grande parte da costa leste dos EUA, nos próximos dois dias. Centro Nacional de Furacões disse em uma atualização no domingo.

Prevê-se que Lee desacelere significativamente à medida que se move para norte de Porto Rico, das Ilhas Virgens Britânicas e dos EUA e do norte das Ilhas Leeward, mas continuará a impactar lá e outras ilhas do Caribe. É demasiado cedo para determinar o seu percurso a longo prazo no final desta semana e quão significativos serão os impactos nos estados do nordeste dos EUA, nas Bermudas e no Atlântico Canadá.

No meio da semana, Lee fará uma curva para o norte, eventualmente movendo-se entre as Bermudas e a costa leste dos EUA neste fim de semana.

A costa leste prepara-se para o mesmo tipo de grandes ondas e correntes de retorno que as ilhas das Caraíbas enfrentam agora.

NOAA Uma imagem de satélite fornecida pela NOAA mostra o furacão Lee atingindo o Atlântico.

“As ondas desenvolvidas por Lee estão afetando partes das Pequenas Antilhas”, alertou o Centro Nacional de Furacões na noite de sexta-feira. As Ilhas Virgens Britânicas e Americanas, Porto Rico, Hispaniola, Ilhas Turks e Caicos, Bahamas e Bermudas enfrentam ondas que podem trazer ondas e ondas potencialmente fatais neste fim de semana.

De acordo com o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em San Juan, Porto Rico, ondas de 6 a 10 pés estão previstas para domingo. Grandes ondas são esperadas esta semana ao longo das costas leste e norte.

“Erosão costeira e inundações costeiras possíveis” Escritório publicado Nas redes sociais.

Lee estava centrado a cerca de 285 milhas ao norte-nordeste do norte das Ilhas Leeward às 17h de domingo, movendo-se para oeste-noroeste a 8 mph.

LeeFoi uma tempestade de categoria 1 na quinta-feira, intensificado com velocidade excepcional À medida que se movia para oeste através do Oceano Atlântico, dobrou a velocidade do vento para 165 mph em um dia.

O cisalhamento vertical do vento e uma circulação de substituição da parede do olho – um processo que ocorre com a maioria dos grandes furacões de longa duração – levaram ao enfraquecimento da tempestade, disse o centro de furacões.

As tendências dos modelos de computador para Lee mostram que o furacão está virando para o norte no início desta semana. Mas quando essa reviravolta acontecer, e até que ponto o oeste Lee pode controlar até lá, desempenhará um grande papel na proximidade dos EUA.

Vários fatores de direção na superfície e nos níveis superiores da atmosfera determinarão o quão perto Lee chegará da Costa Leste.

A provável trajetória de Lee na próxima semana será determinada por vários fatores atmosféricos, incluindo uma forte área de alta pressão a leste (círculo amarelo) e a corrente de jato a oeste (setas prateadas).

Uma área de alta pressão sobre o Atlântico conhecida como Bermuda High pode ter um grande impacto na rapidez com que o sotavento muda. Uma Bermuda High forte manterá Lee em sua atual rota oeste-noroeste e desacelerará um pouco.

À medida que a alta pressão enfraquece esta semana, o sotavento começará a se mover para o norte. Assim que ocorrer essa virada para o norte, o estado da corrente de jato – os fortes ventos de níveis superiores que podem mudar a direção da trajetória de um furacão – afetará a proximidade de Lee dos Estados Unidos.

Vista da trilha: uma área de alta pressão (círculo amarelo) a leste de Lee e uma corrente de jato (setas prateadas) a oeste de Lee, rastreando a tempestade entre as duas, longe da costa dos EUA.

Se a alta pressão enfraquecer significativamente, Lee poderá virar para o norte rapidamente no início desta semana.

Se a corrente de jato se instalar ao longo da costa leste, atuará como uma barreira impedindo que o sotavento se aproxime da costa. Este cenário manteria Lee longe da costa dos EUA, mas poderia aproximar a tempestade das Bermudas.

Vista da trilha: Uma área de alta pressão a leste de Lee (círculo amarelo) e uma corrente de jato (setas prateadas) a oeste de Lee, com a tempestade seguindo perto da costa dos EUA entre as duas.

Lee pode virar lentamente para o norte à medida que a alta pressão se fortalece e a corrente de jato se dirige para o interior do leste dos Estados Unidos. Este cenário deixa partes da Costa Leste, principalmente ao norte das Carolinas, vulneráveis ​​à aproximação de Lee.