Tesla supera estimativas de ganhos. O estoque não se move.

A Tesla venceu a Street com lucro de 91 centavos de dólar por ação no segundo trimestre, mas as ações da fabricante de veículos elétricos mudaram pouco nas negociações após o expediente.

Na ausência de reação, E.V. Isso não significa que as coisas ficaram mais fáceis para o líder.

Os preços dos carros novos e as margens de lucro caíram novamente. Esperava-se uma queda, mas é mais difícil vender carros elétricos em 2023 do que em 2022. Os resultados da Tesla (ticker: TSLA) destacam a dificuldade que toda a indústria automobilística enfrenta em movimentar veículos elétricos à medida que o número de modelos aumenta e os estoques aumentam junto com as taxas de juros. “Estamos em tempos turbulentos”, disse o CEO Elon Musk na teleconferência de resultados da empresa.

A Tesla reportou lucro operacional no segundo trimestre de US$ 2,4 bilhões sobre vendas de US$ 24,9 bilhões. Wall Street esperava um lucro operacional de US$ 2,7 bilhões, lucro por ação de US$ 0,80 e vendas de US$ 24,2 bilhões.

As margens de lucro bruto no negócio automotivo chegaram a 18,1%, excluindo vendas de crédito regulatório, em comparação com 18,8% no primeiro trimestre de 2023. Wall Street esperava que as margens caíssem entre 18% e 19%. Isso não é surpreendente.

As margens brutas do primeiro trimestre caíram 11 pontos percentuais ano a ano em meio a cortes de preços acentuados implementados pela Tesla já em 2023.

As margens de lucro operacional caíram abaixo de 10% pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2021. A margem de lucro operacional para o segundo trimestre de 2022 foi de 14,6%. Preços de veículos mais baixos, custos mais altos de produção de baterias e um dólar americano mais fraco contribuíram para a queda nas margens.

O preço médio de um veículo Tesla ficou acima de US$ 45.000 no segundo trimestre, um pouco abaixo do primeiro trimestre e abaixo dos quase US$ 56.000 no segundo trimestre de 2022.

Lucros menores não são a melhor notícia, mas os resultados ainda são sólidos. O analista da CFRA Garrett Nelson chamou o lançamento de “anti-social” em um relatório na quarta-feira. Ele classifica a ação como compra e tem um preço-alvo de $ 325 para a ação.

Os investidores, pelo menos inicialmente, concordam com esse sentimento. As ações da Tesla subiram e caíram nas negociações após o expediente logo após a divulgação dos números. As ações fecharam em queda de 0,7%, a US$ 291,26, enquanto o S&P 500 subiu 0,2%. O composto Nasdaq é plano.

A falta de reação do preço das ações é uma surpresa. As ações da Tesla subiram ou desceram em média 7,5% na última década. Uma leve reação aos ganhos depois que a Tesla divulgou os números do quarto trimestre de 2018 caiu 0,6%.

Os cortes de preços da Tesla são uma “dor perto de um movimento estratégico lucrativo de longo prazo”, escreveu Dan Ives, analista da Wedbush, em um relatório recente. Eles trabalharam. Blocos voaram. A Tesla entregou cerca de 423.000 veículos no primeiro trimestre e 466.000 veículos no segundo trimestre. Ambos são uma façanha quando relatados.

As entregas no primeiro semestre de 2023 totalizaram 889.015 unidades, um aumento de cerca de 57% em relação ao ano anterior.

“No momento, trata-se de margens caindo, sem mais cortes de preços e demanda estável com algumas atualizações do Modelo 3 e Y provavelmente no horizonte após o rufar do Cybertruck no final deste ano”, acrescentou Ives.

A Tesla produziu o primeiro Cybertruck no fim de semana em sua fábrica em Austin, Texas. A próxima expansão da linha de produtos da Tesla e o ritmo em que a Tesla aumenta a produção serão importantes para os investidores no segundo semestre do ano.

“O Cybertruck tem muita tecnologia nova”, disse Musk na teleconferência, acrescentando que a Tesla começará a produção em massa do caminhão até 2024.

A Cybertruck está entrando no concorrido mercado de caminhões elétricos. Ford Motor (F) e Rivian Automotive

(RIVN) agora vende picapes. A General Motors (GM) espera entregar seu Chevy Silverado totalmente elétrico a clientes comerciais nas próximas semanas.

Até a negociação de quarta-feira, as ações da Tesla aumentaram 137% no acumulado do ano. Acordos com outras montadoras abrindo redes de superalimentação para EVs não Tesla e otimismo sobre negócios relacionados à inteligência artificial ajudaram o estoque recentemente. A Tesla está usando IA para treinar seus recursos de direção autônoma.

A falta de reação do mercado de ações pode indicar que os resultados da Tesla estão enfiando a agulha. Os investidores terão que esperar e ver o que acontece na quinta-feira.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com