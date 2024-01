Aberto da Austrália: Aryna Sabalenka defende o título feminino e derrota Zheng Qinwen com estilo dominante

CNN

Arina Sabalenko Ele a defendeu com sucesso Circuito Aberto da Austrália Na final em Melbourne, ele derrotou o chinês Zheng Qinwen por 6-3 e 6-2, completando uma sequência dominante sem perder nenhum set.

A bielorrussa mostrou seu talento poderoso desde o início, superando a 12ª cabeça-de-chave e colocando-a atrás da linha de base por um longo período de 76 minutos. corresponder

Uma exibição tão poderosa marcou a continuação da sequência impressionante de Sabalenka, que incluiu o número mundial. A equipe 2 eliminou confortavelmente todos os adversários em seu caminho para a final.

E ela conquistou seu segundo título de Grand Slam de maneira semelhante, tornando-se a primeira mulher a ganhar dois títulos consecutivos do Aberto da Austrália desde que a compatriota Victoria Azarenka alcançou o feito em 2012–13.

“Foram semanas incríveis e não consigo imaginar erguer este troféu mais uma vez”, disse o jogador de 25 anos no tribunal. “É uma sensação incrível agora e estou literalmente sem palavras, como sempre, minha fala está estranha. Não é meu superpoder, mas vou tentar o meu melhor.

Apesar de perder na barreira final, foi uma partida fantástica para Zeng, que chegou à final do Grand Slam pela primeira vez em sua carreira e confirmou sua passagem para o top 10 do mundo, no número 7. Classificações.

Lillian Suvanramba/AFP/Getty Images A chinesa Zheng Qinwen se recuperou da bielorrussa Arina Sabalenka na final feminina do Aberto da Austrália.

Sabalenka teve um início excelente na final de sábado, segurando uma vitória amorosa no primeiro jogo e quebrando Zheng no segundo, enquanto a estrela chinesa lutava para ganhar uma posição segura na partida no início.

O jovem de 21 anos teve três chances de contra-ataque imediatamente, dando uma reviravolta inicial na história, mas Sabalenka salvou todas e venceu o primeiro set a partir desse ponto, registrando três set points no saque de Zeng.

Embora Zheng tenha atuado sob pressão, garantindo os três para forçar outro jogo, ela não conseguiu conter a maré por muito tempo e Sabalenka fechou o primeiro set em apenas 33 minutos.

Servindo primeiro no segundo set, Zeng teve a chance de contra-atacar, mas três faltas duplas naquele primeiro game frustraram qualquer tentativa de ganhar impulso e deram a Sabalenka o intervalo antecipado.

Essa quebra combinada com um saque poderoso de Sabalenka – ela perdeu apenas seis pontos em seu primeiro saque durante a partida – fortaleceu o controle da bielorrussa na final, e ela nunca mais pareceu ter problemas até sacar para a partida.

David Gray/AFP/Getty Images Aryna Sabalenka saca contra Zheng Qinwen na final.

O saque de Jeng quebrou mais uma vez com mais duas faltas duplas no mesmo jogo, permitindo a Sabalenka fazer uma pausa dupla, e ela lutou até o fim para salvar quatro pontos no campeonato, enquanto a atual campeã do Aberto da Austrália fechava a partida em sua quinta tentativa.

Ao alcançar a vitória com uma exibição tão dominante, ela se tornou a primeira mulher desde Serena Williams em 2007 a vencer uma final do Aberto da Austrália sem perder um único jogo de serviço.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.